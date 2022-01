France: le ministre de l’Éducation en difficulté à la suite de nouveaux protocoles Covid

Avec l'annonce des nouveaux protocoles Covid à l'école, Jean-Michel Blanquer s'est-il pris les pieds dans le tapis ? La grève des enseignants, qui s'annonce massive ce jeudi 13 janvier, complique la donne politique pour le ministre de l'Éducation nationale qui est au cœur des critiques.

Des protocoles trop compliqués, une mauvaise communication, Jean-Michel Blanquer a multiplié les erreurs à la rentrée de janvier face au ras-le-bol des enseignants et des parents. La tentative de déminage du Premier ministre Jean Castex, en début de semaine, avec l'annonce de nouvelles procédures, n'a pas réussi à calmer le jeu, analyse Valérie Gas, du service politique de RFI.

► À lire aussi : Covid-19: Jean Castex assouplit le protocole sanitaire dans les écoles

« Un brise-glace pris dans la glace »

Dans l'entourage du président Emmanuel Macron, on essaie de minimiser le désaveu en expliquant que quand les décisions concernent des millions de gens, il n'est pas étonnant que le Premier ministre s'en mêle, tout en reconnaissant que ce n'est « pas facile » pour Jean-Michel Blanquer en ce moment, qu'il est un peu comme « un brise-glace pris dans la glace » et en précisant que « dès le démarrage », le président a compris que le dispositif Covid à l'école était « trop lourd ».

► À lire aussi : Rentrée scolaire en France et Covid: le protocole sanitaire revisité inquiète les enseignants

Jean-Michel Blanquer est-il fragilisé politiquement ? Il fait partie de ces ministres « symboliques » d'Emmanuel Macron maintenus dans la durée, mais qui concentrent les attaques de l'opposition et ne font pas forcément l'unanimité dans la majorité. Ses relations sont notamment difficiles avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mais à l'Élysée, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et on affirme que la politique éducative reste à mettre à l'actif du quinquennat.

