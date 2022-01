Procès du 13-Novembre: Mohamed Abrini se montre évasif sur les faits

De gauche à droite, les co-accusés Osama Krayem, Mohamed Abrini, Mohamed Amri and Salah Abdeslam au procès des attentats du 13-Novembre. Benoit Peyrucq AFP

Texte par : Laura Martel 2 mn

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, 2e jour d’interrogatoire de Mohamed Abrini, ce Belge de 37 ans, ami d’enfance de l’accusé Salah Abdeslam et du coordinateur des commandos du 13-Novembre, Abdelhamid Abaaoud. La cour l’a entendu ce mercredi 12 janvier sur une partie des faits qui lui sont reprochés, en l’occurrence son séjour en Syrie à l’été 2015 et son retour en Europe, via l’Angleterre où il récupère de l’argent, à la demande d'Abaaoud. Plutôt prolixe mardi sur son rapport à la religion, assumant son adhésion aux thèses de l’État islamique, Mohamed Abrini s’est montré beaucoup plus évasif.