Procès du 13-Novembre : le silence d'Osama Krayem

Pour l’accusation, il est un cadre supérieur du groupe État islamique. Jugé au procès des attentats du 13-Novembre pour son implication dans la cellule qui a organisé les attaques, le Suédois Osama Krayem le sera aussi en Belgique - il aurait renoncé au dernier moment à se faire exploser dans le métro le 22 mars 2016 - et fait également l’objet d’une enquête pour crime de guerre dans son pays d’origine pour son implication présumée dans l’exécution d’un pilote jordanien brûlé vif. Il devait être interrogé ce jeudi 13 janvier sur les faits jusqu’en août 2015, mais l’accusé, qui refusait de comparaître depuis fin novembre, a fait valoir son droit au silence.

C’était l’un des accusés qui s’était le plus exprimé durant l’instruction. Il avait aussi répondu aux questions sur sa personnalité, en début de procès. Mais Osama Krayem a désormais choisi de se taire. Dans une lettre à la Cour, il explique : « J’ai vu comment se déroulaient les débats, et j’ai perdu espoir. Je ressens que nous faisons tous semblant et que ce procès est une illusion. Je ne pense plus que le fait que je m’explique change quoi que ce soit à la décision de la Cour. »

Voilà donc le président réduit à lire ses déclarations dans un long monologue, malgré ses tentatives pour faire réagir l’accusé. « Vous semblez approuver les attentats de janvier 2015, on aurait aimé vous poser la question », tente le président. L’accusé regarde par terre, mutique. « Vous partez en Syrie en août 2014, à 22 ans, avec 30 000 dollars, on aurait voulu savoir d’où venait cet argent », relance Jean-louis Périès. Krayem reste silencieux.

« Vous avez combattu en Syrie, assisté à des exactions, fabriqué des explosifs, rencontré le numéro 2 de l’État islamique... On est en droit de se demander quel niveau vous pouviez avoir atteint au sein de l’EI mais on n’aura pas de réponse », soupire le président. Les éclairages ne viendront pas non plus des frère et sœur d’Osama Krayem, avec qui il communiquait depuis la Syrie : ils n’ont pas répondu aux convocations.

Son professeur de français, qui lui a donné près de 300 heures de cours en prison, décrit lui un homme d’humeur égale, respectueux. Et rapporte les propos d’un surveillant : « Abstraction faite des choses horribles qu'il a commises, M. Krayem a beaucoup d'humanité ». Alors que le professeur confirme avoir vu en lui « cette capacité d’humanité », des murmures offusqués retentissent dans la salle.

