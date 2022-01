Présidentielle française: Marine Le Pen en soutien aux pêcheurs opposés à l'éolien

L'électricité s'invite dans la campagne présidentielle. Jeudi soir, le gouvernement a bloqué la hausse des prix à 4%. Une annonce qui a immédiatement fait réagir Marine Le Pen, en visite ce vendredi 14 janvier dans les côtes d'Armor, en Bretagne, où un gigantesque parc éolien en mer doit être implanté dans la baie de Saint-Brieuc.

Avec notre envoyé spécial à Erquy, Pierre Olivier

Jumelles vissées sur les yeux, Marine Le Pen fixe le large, là où 62 éoliennes de 200 mètres de haut doivent être implantées, au grand désarroi des pêcheurs.

« On nous chasse de ces zones de pêche pour implanter ces éoliennes », confie un participant. « Si un jour il n'y a pas un marin qui se suicide, eh bah je ne comprendrai pas », renchérit une autre.

« On va arrêter ça, on va arrêter l'éolien en mer, on va arrêter les parcs d'ailleurs terrestres également », leur promet la candidate du Rassemblement national.

Stopper net les projets éoliens mis en place par les gouvernements successifs, promet Marine Le Pen, qui en profite aussi pour tacler l'une de ses concurrentes de droite.

Permettez-moi de rappeler qu'au moment de l'attribution de cet appel d'offres, une certaine Valérie Pécresse était ministre du Budget et son mari, Jérôme Pécresse, dirigeait la filiale éolienne d'Alstom qui remporta les trois autres marchés

Quant à la décision du gouvernement de limiter la hausse du prix de l'électricité – une mesure « à la va-vite raille la candidate, avant de dérouler ses mesures pour une baisse durable des tarifs.

Tout d'abord la baisse de la TVA sur l'électricité de 20% à 5,5, je supprimerai les subventions aux énergies intermittentes comme l'éolien ou le solaire, soit 4 milliards d'euros.

Merci aux Bretons pour leur soutien et leur accueil sur cette terre qui m'est si chère. 🙏🏻 pic.twitter.com/dG9kKSN1Wv — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 14, 2022

Ce déplacement dans un petit port, à côté d'un parc éolien, ne pouvait pas mieux coller à l'actualité et permet à Marine le Pen de s'afficher comme la candidate des territoires oubliés.

