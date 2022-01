Violences conjugales en France: la ministre déléguée Moreno fait un point d'étape

Depuis le Grenelle des violences conjugales en 2019, des comités locaux d’aides aux victimes composés de différents acteurs sont mis en place dans chaque département. Cela afin de rendre la lutte contre les violences conjugales plus efficace. Des dispositifs jugés insuffisants du côté des associations d’aides aux femmes victimes de violences.

Le 12 janvier, la ministre déléguée en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes a fait un point d'étape des actions engagées depuis le Grenelle contre les violences conjugales lors de son déplacement au comité local d’aide aux victimes de la Seine-Saint-Denis.

Élisabeth Moreno s’est félicitée d’une cinquantaine de mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre les violences conjugales : le dispositif « Téléphone grand danger », les bracelets anti-rapprochements ou encore récemment avec un décret permettant d’informer les victimes de la sortie de prison de leur agresseur.

Des actions jugées insuffisantes par des associations d’aides aux femmes qui réclament plus de prévention et de moyens, entre autres : « Ce qu’il faut évidemment, tout d’abord, c’est une augmentation du budget. On peut rappeler que le budget du secrétariat d’État à l’égalité femmes-hommes est le plus petit du gouvernement », explique Diane Richard, du collectif #NousToutes.

Appliquer totalement les lois existantes

Pour la militante féministe, ce qu’il faut surtout, c'est l’application des lois existantes: « Il faut tout d’abord que la police applique la loi, tout simplement. Quand une femme victime vient porter plainte, on est obligé de prendre sa plainte. Alors que des études montrent encore que beaucoup de plaintes sont refusées. »

Pour le docteur Ghada Hatem de l’association la Maison des femmes de Saint-Denis, il faut plus de centres d’hébergement d’urgence: « Il y a plein de très bonnes mesures, mais elles ne sont pas complètement appliquées. Et ensuite, il y a des choses qui manquent. Par exemple, l’hébergement d’urgence qui reste insuffisant, la prise en charge et le soin des auteurs. Parce que, si l’on a identifié un homme violent et que personne ne s’occupe vraiment de le prendre en charge, cet homme va rester violent ! »

En France, au moins cent treize femmes ont été tuées en 2021 par leurs conjoints ou ex-conjoints.

