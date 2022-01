Des résidus de glyphosate retrouvés dans les urines de 99,8% des Français testés

Des résidus de glyphosate, désherbant considéré comme « cancérogène probable », mais toujours autorisé en Europe, ont été retrouvés dans les urines de la quasi-totalité d'un échantillon de plus de 6 800 volontaires vivant dans 83 départements français et l'île de la Réunion.

Du glyphosate chez 99,8 % des personnes testées, retrouvé à des niveaux variables selon les personnes, leur métier ou leur mode de vie. Parmi les personnes testées, 5 400 ont décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement, et tromperie aggravée. C'est le résultat d'une étude scientifique publiée dans la très sérieuse revue Environmental science and pollution research.

Pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les quantités retrouvées correspondent à une exposition inférieure à 1% de la dose journalière admissible. Un argument qui ne tient pas, selon Dominique Masset, co-fondateur de l'association Campagne glyphosate : « On ne peut pas vivre en permanence dans une atmosphère saturée de pesticides et de glyphosate sans avoir des effets délétères sur la santé. »

« Les politiques doivent prendre leurs responsabilités »

Denis Lairon, nutritionniste et directeur de recherche émérite à l'Inserm, souligne également l'ampleur des résultats de l'étude : « C’est une étude de plus qui montre clairement que la population est très contaminée par les pesticides en général. Donc, la question qui se pose maintenant : combien de générations on va encore attendre pour arrêter l’utilisation de ces molécules dont les experts indépendants considèrent que ça pose des problèmes de santé publique ? Les politiques doivent prendre leurs responsabilités et prendre des décisions opportunes. »

L'interdiction du glyphosate, une promesse d'Emmanuel Macron en 2017, a été enterrée en 2019. L'autorisation de mise sur le marché au sein de l'Union européenne sera, elle, dans l'agenda des députés européens d'ici décembre.

