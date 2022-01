Covid-19 en France: le scénario du pire s'éloigne-t-il vraiment?

Retour du masque à Paris

Alors que le pic de l'épidémie a été atteint il y a quelques jours en région parisienne, et que la situation s'améliore globalement, le port du masque est de nouveau obligatoire à Paris et en Île-de-France. Imposée par un arrêté préfectoral, la mesure avait été suspendue mercredi dernier par le tribunal administratif de Versailles, puis jeudi dernier par celui de Paris. Ils estimaient que l'obligation du port du masque était une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée à la liberté individuelle.

Le préfet de police de Paris a modifié le texte, tout comme les autres départements de la région Île-de-France. Le port du masque est à nouveau obligatoire, mais uniquement dans les lieux où la densité de la population ne garantit pas, sans cela, le respect des gestes barrières. Autrement dit, dès qu'il y a plus de dix personnes, que ce soit près des transports en commun, des écoles, des magasins ou bien sûr, des lieux touristiques.