Inceste et violences sexuelles sur mineurs: des victimes témoignent à Lille

La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), lancée en mars 2021, fait actuellement un tour de France. Chaque année, 160 000 enfants subissent des abus sexuels. La Ciivise a déjà recueilli plus de 8 000 témoignages par courrier, par mail, par téléphone ou bien lors de réunions publiques. La semaine dernière, elle était à Lille où les interventions étaient bouleversantes.

Comment ne pas remarquer cette femme très élégante, blonde, toute de rose vêtue, masque compris, assise au milieu de l'amphithéâtre en bois sombre de l'École de journalisme de Lille. Ni trop loin, ni trop près des membres de la Ciivise qui, dans cette ambiance feutrée, écoutent attentivement les différentes interventions depuis plus d'une heure et quart.

La réunion approche doucement de sa fin quand Pascale, 54 ans, se lève. « Je viens de découvrir que j'ai été abusée par mon père de 3 à 10-11 ans », dit-elle la voix brisée par l'émotion, avant d'expliquer pourquoi parcourir les 110 km qui séparent Waterloo en Belgique où elle vit, de Lille est « une super victoire et un symbole très grand ». Agoraphobe depuis trois ans, elle n'ose plus s'éloigner de chez elle. « C'est la première fois que je fais un trajet aussi important », avoue-t-elle sous les applaudissements de la salle. La première fois aussi qu'elle raconte son histoire en public.

Pendant plus de 40 ans, Pascale, victime d'amnésie traumatique, a totalement oublié ces viols. « J'ai des phobies depuis 20 ans. La peur d'avaler, de sortir, d'être dans un tunnel... La peur de tout ! Je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais », confie-t-elle à RFI.

Je n'aurais jamais pu imaginer que mon père fasse une chose pareille

Il y a trois ans, parce que ces phobies deviennent vraiment trop envahissantes, Pascale décide de se faire aider. Commencent alors « un parcours du combattant » pour trouver des professionnels compétents, et un long et douloureux travail sur elle-même. Un « enfer », insiste-t-elle. Jusqu'à ce que tout lui revienne, il y a trois mois. Un « tsunami » s'abat sur Pascale. « Tout s'écroule. Je n'aurais jamais pu imaginer que mon père fasse une chose pareille ».

Aujourd'hui, la Belge va un peu mieux. « J'arrive à reprendre le train, pas le métro. Je n'ai pas encore pu reprendre mon travail de professeure que pourtant, j'adorais, parce que j'ai des réminiscences corporelles très fortes tous les jours. Je souffre de dissociations, donc je perds un peu le contact avec la réalité. J'avance doucement, mais j'avance. En tout cas, j'ai retrouvé de l'espoir », sourit Pascale. « Le fait d'avoir pris la parole ce soir, c'était faire un pas supplémentaire vers l'acceptation de cette horreur ».

Briser un tabou

Pour Clothilde aussi, parler devant la Ciivise a été bénéfique. « Ça m'a fait énormément de bien. Je me sens plus légère ». Cette étudiante de 22 ans, agressée par son frère quand elle avait 8 ans, témoignait « pour être entendue et pour libérer la parole ». Ses parents, pourtant au courant, n'ont jamais rien fait. « Pourquoi n'ont-ils pas pris le temps de nous écouter, ma sœur et moi ? Pourquoi ne nous ont-ils pas amenées à la gendarmerie pour en parler, pas forcément pour que mon frère passe devant un tribunal et aille en prison ? Ce sont des questions que je me pose, mais que je n'arrive pas à leur poser. On rigole à Noël. On fait comme si rien ne s'était passé. Mais mon objectif, c'est vraiment de leur en parler pour qu'on arrête de faire semblant », détaille la jeune femme à RFI.

On me traite de folle, de menteuse alors que je cherche juste à protéger ma fille

Outre le silence qui perdure au sein de certaines familles, d'autres témoignages font état de l'inaction coupable des autorités. Une grand-mère raconte ainsi qu'aucune enquête n'a été menée suite à la plainte déposée parce que ses petits-enfants ont été agressés par le mari de leur nounou. 70% des plaintes sont classées sans suite et il y a à peine 1 000 condamnations par an pour 160 000 victimes. Un père évoque, lui, le silence de l'Éducation nationale. Une femme explique que son psy lui a déconseillé de porter plainte contre son frère. « Mais vous n'y pensez pas ? Vous allez ruiner sa vie ! » lui a-t-il dit.

Enfin, plusieurs mères disent être obligées de confier leur fille à leur ex-conjoint accusé d'inceste parce qu'on ne les croit pas, ni elles, ni leurs enfants. « On me traite de folle, de menteuse alors que je cherche juste à protéger ma fille », explique l'une d'entre elles. La justice réclame des preuves.

Or généralement, la seule dont on dispose, c'est la parole de l'enfant. D'où l'importance de savoir les auditionner correctement, en respectant des protocoles adaptés comme au Canada, explique Nathalie Mathieu, directrice générale de l'association Docteurs Bru et co-présidente de la Civiise. « Dans ce genre d'affaires, 99% des enfants ne mentent pas », tient-elle à souligner. « Notre baromètre doit être la peur de l’enfant. La peur n’est jamais feinte », renchérit le juge Édouard Durand, co-président de la Commission.

À la maison d'accueil Jean Bru, qui offre des soins spécifiques pour les enfants ayant souffert de violences sexuelles domestiques, à Agen, le 10 décembre 2020. © PHILIPPE LOPEZ/AFP

Définir de bonnes pratiques

À Lille, ce soir-là, en quelques témoignages, ont été brossées toutes les failles d'un système que la Ciivise entend corriger. À chacun, les membres de la Commission répondent : « Nous vous croyons. Vous pouvez compter sur nous pour faire tout notre possible pour que cela change ». La Ciivise a jusqu'à début 2023 pour formuler des recommandations concernant la prévention, le repérage des cas, l'écoute des victimes, la prise en charge médicale et le traitement policier et judiciaire.

Mais elle a déjà émis un premier avis en octobre qui a été entendu par le gouvernement. À partir du 1er février, avant de lancer des poursuites pour non-présentation d'enfant, la justice devra vérifier les allégations du parent qui accuse l'autre d'inceste. Une première avancée, mais tant d'autres sont nécessaires.

Pour joindre la Ciivise, la ligne 0805 802 804 est ouverte de 10h à 19h. Un autre numéro, 0800 100 811, est adapté aux horaires de l'Outre-Mer.

