Syndrome du «bébé secoué»: le gouvernement français veut prévenir le passage à l'acte

Plus d'un enfant par jour en France est diagnostiqué comme souffrant du syndrome du bébé secoué. Face à cette maltraitance qui peut être mortelle, le gouvernement a lancé ce lundi une campagne de sensibilisation.

C'est un geste de colère, d'énervement qui peut s'avérer irréversible. Comment l'empêcher ? C'est l'objet d'une campagne de sensibilisation lancée ce lundi 17 janvier 2022 par le gouvernement.

Cette campagne nationale très attendue par les acteurs du secteur ne montre rien mais laisse entendre la voix d'un père qui « perd les pédales » et s'en prend verbalement à son enfant. « J'en ai marre, tu me pourris la vie, tout ce que tu sais faire c'est chialer ! », hurle-t-il. Selon la Haute Autorité de santé (HAS), l'adulte maltraitant ne l'est rarement qu'une fois : les bébés secoués l'ont été en moyenne à dix reprises.

Marie Lemeille, cofondatrice de l'Association Stop Bébé Secoué, espère qu'une telle campagne aidera à faire prendre conscience qu'il n'y a pas de portrait robot de « secoueur », que cela arrive dans tous les milieux sociaux. L'idée est de sensibiliser les parents, mais également les professionnels de la petite enfance des gestes à adopter en cas de débordement des émotions.

On peut parfois être exaspéré. C'est pas grave, c'est humain. cela peut arriver à tout le monde. Il faut de toute façon poser l'enfant en sécurité si on n'en peut plus, si on ne sait plus comment répondre à ses besoins. + FRANCE _Son Bébés Secoués - Marie Lemeille - Campagne très attendue - 16h

D'après les chiffres de la Haute Autorité de santé en France, un bébé au moins est victime de ce type maltraitance chaque jour. En réalité sans doute beaucoup plus. Hémiplégie, paraplégie, cécité, épilepsie, trouble cognitif, retard psychomoteur et autisme... Les conséquences d'une telle maltraitance sont très lourdes, car suite aux secousses, des saignements à l'intérieur du crâne et des yeux peuvent intervenir. Pour les trois quarts d'entre eux, ce geste violent entraîne des lésions cérébrales à vie et dans 1 cas sur 10, la mort du nourrisson.

