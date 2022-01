Mortalité élevée, rebond des naissances: l'Insee publie son bilan de 2021

Comme chaque année, l'Institut national de la statistique et des études économiques publie ce mardi 18 janvier son bilan démographique 2022 à partir des chiffres de 2021, une année encore fortement marquée par la crise sanitaire.

Comme 2020, l'année 2021 reste très marquée par la pandémie du Covid-19 avec 657 000 décès. « Certes, c'est 12 000 de moins qu'en 2020, mais c'est tout de même 44 000 décès de plus qu'en 2019. On observe également dans les Antilles et la Guyane marquées par cette quatrième vague du Covid-19 et en fin d'année notamment en décembre, des décès en 2021 en nette accélération », rapporte Sylvie Le Minez cheffe de l'unité des études démographiques et sociales de l'Insee.

Autre constat : les couples qui avaient reporté leur désir d'avoir un enfant pendant le confinement se remettent à faire des bébés. Quelque 738 000 bébés sont en effet nés en 2021. « C'est légèrement plus qu'en 2020, +3000. Et on ne s'attendait pas à ce niveau de naissances. Parce qu'il y avait eu moins de conceptions, des reports de projets de parentalité de la part des couples pendant le premier confinement de la population au printemps 2020 », nuance Sylvie Le Minez.

Quant aux mariages, après une chute historique des célébrations, l'Insee parle de rebond : 220 000 mariages ont été célébrés en 2021, après une chute historique en 2020 (155 000 mariages célébrés en France en 2020) due au contexte sanitaire.

Autre chiffre à la hausse : avec 67,8 millions d'habitants, la population française a augmenté de 0,3%.

