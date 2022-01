Face à J.-J. Bourdin accusé d'agression sexuelle, V. Pécresse défend la fin de la «loi du silence»

La candidate de la droite à l’élection présidentielle, Valérie Pécresse, était l’invitée ce mardi soir d’une émission de télévision en direct sur BFMTV face à un panel de Français. Un programme politique animé par Jean-Jacques Bourdin, journaliste, visé par une enquête pour agression sexuelle depuis moins de 24 heures.

Après l’ouverture par le parquet de Paris d’une enquête pour agression sexuelle contre le journaliste vedette Jean-Jacques Bourdin, la présidente de la région Ile-de-France, candidate Les Républicains à l'élection d'avril prochain, a affirmé s’être posé la question de sa participation à l’émission. Elle a donc exigé de pouvoir tenir un propos introductif pour justifier son choix d’en être.

Se montrer en « femme d’État » qui a « le cran de dire les choses en face ». C’était l’un des objectifs des propos tenus par Valérie Pécresse. « On ne pouvait pas faire comme si de rien n’était », justifie un très proche conseiller de la candidate LR. La chaîne de télévision refusant de suspendre son animateur, la situation était bien inconfortable pour celle qui promet de défendre les droits des femmes si elle est élue à l’Élysée. Le compromis trouvé pour que Valérie Pécresse maintienne sa présence à l'écran fut donc ce propos introductif , qui était donc attendu.

« Je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voulais lui dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux. Présidente, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. La loi du silence, c'est fini », a lancé Valérie Pécresse au journaliste, resté impassible pendant ce propos liminaire.

[Affaire Bourdin] Je suis une femme franche qui dit les choses en face et sans détour. Si je suis ici ce soir, c’est par respect pour vous, les Français, réunis pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine. #LaFranceDansLesYeux #Pécresse2022 pic.twitter.com/pELohpInIp — Valérie Pécresse (@vpecresse) January 18, 2022

Visiblement ému, le présentateur lui a répondu : « J'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits, et je laisse la justice faire son travail. »

Le Parisien révélait samedi le dépôt d'une plainte par une ancienne journaliste de BFMTV pour agression sexuelle pour des faits datant de 2013. Selon la plainte consultée par l'AFP, cette femme âgée aujourd'hui de 33 ans, qui a travaillé pendant plusieurs années avec Jean-Jacques Bourdin sur la matinale de la chaîne, affirme que celui-ci lui a « saisi le cou », « a rapproché son visage » du sien et a « essayé de (l')embrasser à plusieurs reprises », sans y « parvenir », dans la piscine d'un hôtel de Calvi (Haute-Corse) en octobre 2013. Elle se serait « débattue » et serait parvenue à sortir de la piscine. Le journaliste aurait alors dit : « J'obtiens toujours ce que je veux », « une menace de la part de quelqu'un qui avait un ascendant hiérarchique » d'après elle. Puis il lui aurait envoyé « durant plusieurs mois » des mails et des SMS insistants, ajoute la journaliste qui dit avoir « été sans cesse dans la peur » jusqu'à son départ du groupe en 2017.

La direction d'Altice Media, propriétaire de la chaîne, a soutenu l'animateur de 72 ans tout en se disant prête à prendre « toutes les mesures qui pourraient s'imposer » en fonction de « l'évolution » de cette affaire.

Alors coup politique réussi pour Valérie Pécresse ? En tout cas, un moment saisissant de télévision et un marqueur de l’époque, dans le sillage du mouvement #MeToo.

