Présidentielle française: Arnaud Montebourg retire sa candidature

L’ancien ministre français de l'Économie du Parti socialiste et candidat de gauche à l'élection présidentielle Arnaud Montebourg annonçant son retrait de la course présidentielle, le 19 janvier 2022. (Capture extraite du compte Twitter d'Arnaud Montebourg).

À moins de trois mois de la présidentielle en France, les candidatures à gauche sont légion, mais depuis ce mercredi matin on en compte une en moins. Arnaud Montebourg a annoncé dans une vidéo qu'il se retirait « de la course présidentielle ».

C’est dans un cadre champêtre de sa Bourgogne natale, là où il avait proclamé sa candidature en septembre dernier, qu’Arnaud Montebourg a annoncé sa décision. « Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. »

La fin d’un chemin de croix pour l’ancien ministre socialiste, dont l’équipe de campagne avait implosé début novembre au lendemain d’une déclaration controversée sur l’immigration. Depuis, le candidat avait tenté de se positionner comme trait d’union entre les rivaux de la gauche, avant d’essayer de négocier son ralliement, sans succès.

« Aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. J'en ai tiré la conclusion que mes idées étaient certainement devenues étrangères à ma propre famille politique », a-t-il expliqué. Ajoutant qu'il juge « inutile et désespérant d'ajouter du désordre à la confusion d'un trop grand nombre de candidatures ».

Chers toutes et tous, j'ai souhaité m'exprimer ce jour - et moi seul - devant les Français qui ont soutenu et encouragé ma candidature déclarée à Clamecy le 4 septembre dernier. Bien sincèrement à vous. pic.twitter.com/I6bmgawTxA — ☰ Arnaud Montebourg (@montebourg) January 19, 2022

Aucun soutien à un candidat

Du côté du Parti communiste avec lequel de longues discussions ont eu lieu, on évoque surtout le problème des dépenses de campagne déjà engagées par Arnaud Montebourg et qu’il souhaitait inclure à son ralliement, ce qui lui a été refusé. D’où la décision radicale du chantre de « la Remontada » : « J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat puisque ces perspectives tracées pour le pays ne sont pas partagées. »

La marque Montebourg ne valait de toute façon plus grand-chose électoralement, estime-t-on du côté de La France insoumise. « C’est la fin de sa carrière politique », juge, quant à lui, un ancien proche. Pas sûr toutefois qu’Arnaud Montebourg partage ce constat. « Vive la République et vive la France, et à bientôt », a-t-il conclu.

Avec le retrait d'Arnaud Montebourg, la gauche continue d'être dispersée entre cinq principaux candidats. On compte l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste Yannick Jadot, la socialiste Anne Hidalgo, le communiste Fabien Roussel, et l'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira, qui a officialisé sa candidature samedi. Cinq candidats auxquels il faut ajouter les deux représentants de l'extrême gauche, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud.

