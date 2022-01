France: au Sénat, Vincent Bolloré se défend d’avoir «créé» le candidat Zemmour

Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, possède Canal + et surtout CNEWS, une chaine d'information dans laquelle le polémiste Éric Zemmour a longtemps travaillé.

Les sénateurs entendent les patrons de presse, les uns après les autres, avant de faire un rapport sur la concentration des médias en France. Le premier, mercredi soir 19 janvier, était Vincent Bolloré. Le patron de Vivendi s'apprête à racheter Lagardère. Son très vaste groupe possède Canal + et surtout CNEWS, une chaîne d'information dans laquelle le polémiste Éric Zemmour a longtemps travaillé.

Publicité Lire la suite

Les sénateurs ont accusé Vincent Bolloré d'avoir « fabriqué » un candidat à la présidentielle, ajoutant que personne ne pouvait croire que Vincent Bolloré n'était pour rien dans la ligne politique de la chaine.

« Je pense que vous prenez des petits bouts de choses, vous les mettez ensemble pour essayer de faire une histoire, a rétorqué Vincent Bolloré. On pourrait, par exemple, dire que je suis déconstructionniste, wok. Vous avez vu la polémique sur "iel" : "iel", c’est Le Petit Robert, et Le Petit Robert c’est Editis, c’est Vincent Bolloré. Donc Vincent Bolloré est déconstructionniste, voilà. »

Et le patron de Vivendi de poursuivre : « Vous avez des dizaines de milliers d’heures sur nos programmes. Et quant à Zemmour, pardonnez-moi mais il publiait des livres à des centaines de milliers d’exemplaires bien avant qu’il ne revienne sur CNews. Je vous rappelle qu’il est sur Le Figaro, je vous rappelle qu’il est sur la 6. Et comme par hasard, c’est quand il est sur CNews que ça pose problème. Je le redis : il y a tellement de courants de pensées dans nos livres, dans nos émissions. Personne ne pensait, personne ne savait, qu’il allait être président de la République ! Franchement, ce n’est pas raisonnable ! »

► À lire aussi : Présidentielle française: Zemmour en compétition des droites dans les Hauts-de-France

L'influence d'un empire médiatique

Premier actionnaire de Canal+, de deux grands groupes d'édition (Editis et Hachette), de nombreux journaux (magazines de Prisma Media, JDD, Paris Match), d'un des poids lourds de la publicité/communication (Havas) et de la radio Europe 1, Vincent Bolloré est la figure qui illustre le mieux l'influence d'un empire médiatique sur l'opinion publique et son audition était à ce titre très attendue.

Questionné sur les nombreux départs des rédactions qu'il contrôle déjà ou prochainement (Canal+, Prisma Media, Europe 1), il a affirmé que les journalistes fonctionnent « comme la mer, une vague part, une autre revient ».

Sur le fond, il a présenté des diapositives et un argumentaire expliquant que le géant français des médias Vivendi qu'il contrôle est en réalité « tout petit » face au « vrai danger » de la concurrence étrangère des géants du net, les Gafam (Google, Amazon, Apple...).

D'autres magnats de la presse et de l'audiovisuel passeront dans les prochains jours devant cette commission d'enquête, qui doit rendre en mars un rapport sur les conséquences économiques et démocratiques d'une telle concentration.

Les auditions de Bernard Arnault (Les Échos, Le Parisien, Radio Classique), Patrick Drahi (BFMTV, RMC) et Martin Bouygues (propriétaire de TF1 qui projette de fusionner avec M6) sont notamment prévues. Celles de Xavier Niel et Arnaud Lagardère ont été repoussées à une date encore non déterminée.

► À lire aussi : Bolloré, out of Africa

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne