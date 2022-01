Présidentielle française: Jérôme Rivière quitte le RN pour Zemmour

Marine Le Pen est en déplacement dans le sud-est de la France. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle est à Fréjus pour présenter son plan santé mais le départ du député européen Jérôme Rivière dans le camp d’Eric Zemmour est venu parasiter sa campagne. Un ralliement dont Marine Le Pen minimise la portée.

C'est un non événement, les cadres du Rassemblement national le répètent depuis hier soir : la défection de Jérôme Rivière ne change rien.

Ce n’est d’ailleurs pas sur un désaccord politique que l’ex-patron des députés du Rassemblement national au Parlement européen claque la porte, mais pour des raisons plus terre à terre, explique Marine Le Pen au micro de notre envoyé spécial, Julien Chavanne. « Jérôme Rivière avait nourri une aigreur incontestable car il espérait des postes au sein du RN que je considérais qu'il ne pouvait obtenir... »

D’autres cadres du RN pourraient-ils franchir le pas ? L’entourage d’Eric Zemmour laisse courir les rumeurs. Mais Marine Le Pen ne veut pas y croire. « Non, ce n'est pas son ralliement à lui qui va en entraîner d'autres. Peut-être y aura-t-il un ou deux autres personnes ? Mais ce sont souvent pour les mêmes raisons : on réclame... et comme on n'a pas obtenu ce qu'on a réclamé on va ailleurs... il y aura zéro impact politique parce que Jérôme Rivière avait zéro impact politique au RN alors je ne crois qu'il en ait en dehors du Rassemblement national !»

En déplacement à Fréjus, Marine Le Pen réagit au départ de Jérôme #Rivière dans le camp d’Eric #Zemmour : « J Rivière avait nourri une aigreur car il espérait des postes. C’est désagréable mais ça reste anecdotique. Zéro impact pol car il avait zero impact pol au RN » @RFI pic.twitter.com/88QaLCSLYg — Julien Chavanne (@julien_chavanne) January 20, 2022

Ce ralliement est quand même une belle prise pour Eric Zemmour. Avec Guillaume Peltier, ex-numéro 2 du parti LR, qui a rejoint l'équipe de campagne d'Éric Zemmour dont il est devenu le porte-parole au début du mois, Jérôme Rivière sera son double côté Rassemblement national.

