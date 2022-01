Présidentielle française: Jean-Luc Mélenchon expose sa nouvelle vision de l’Europe

Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting de campagne au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg, dans l'est de la France, le 19 janvier 2022.

Quatre jours après son meeting nouvelle génération à Nantes, Jean-Luc Mélenchon est revenu mercredi soir 19 janvier à Strasbourg à un format plus classique pour parler cette fois de l’Union européenne que la France préside jusqu'en juin. Et le candidat de l’Union populaire ne mise plus sur une sortie de l’Europe. Il a exposé à près de 2 500 de ses partisans sa nouvelle doctrine, avec des réactions mitigées.

« Ah oui, là ça devient grave là. Ça fait un moment que je parle. » Voilà en effet près de deux heures que Jean-Luc Mélenchon déroule sa nouvelle vision d’une Europe qu’il n’affectionne guère, rapporte notre envoyé spécial à Strasbourg, Aurélien Devernoix, mais qu’il pourrait se retrouver à diriger en cas de victoire à la présidentielle. « Qu’est-ce que vous allez faire, monsieur Mélenchon, si vous êtes élu président et que ce sera vous le président de l’Europe ? On a découvert qu’il y a en Europe 2 900 cas de désobéissance à des règlements de l’Union européenne. Eh bien il y en aura un petit paquet de plus avec nous », déclare le candidat.

Plus question de quitter l’Union européenne, la stratégie sera le rapport de force pour réformer de l’intérieur. « Personne ne veut du chaos, poursuit Jean-Luc Mélenchon. Mais personne ne veut non plus renoncer à sa liberté et à sa souveraineté. Marier les deux, c’est la méthode que nous avons décidé d’adopter. »

Une équation délicate

Message entendu et apprécié par Arsène : « À mon avis il a évolué, parce qu’il sent que les gens ne veulent plus sortir vraiment de l’Europe et que tous ensemble on va arriver peut-être à faire progresser les choses. »

Pour Clara en revanche, la démonstration n’est pas totalement convaincante : « Dans l’idée, pourquoi pas, mais au niveau des négociations, comment ça va se dérouler, quel impact il y aura ? C’est vrai qu’on se pose beaucoup de questions sur la concrétisation finale. »

L’équation européenne reste délicate pour Jean-Luc Mélenchon, soucieux de ne pas faire fuir les électeurs eurosceptiques tout en attirant ceux qui en 2017 voyaient en lui un partisan du Frexit.

