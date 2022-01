Présidentielle française: Yannick Jadot pilonne Emmanuel Macron sur son bilan climatique

Yannick Jadot avant son discours au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 19 janvier 2022.

« Vous resterez comme le président de l’inaction climatique. » Yannick Jadot a vivement interpellé Emmanuel Macron au Parlement européen de Strasbourg ce 19 janvier. Le candidat écologiste à l’élection présidentielle, dont la campagne est polluée par la confusion qui règne à gauche, a tenu un meeting dans la grande salle de l’Aubette à Strasbourg, entouré par des responsables écologistes européens.

L’écologie au pouvoir, elle existe déjà, elle est dans la salle ; voilà le message de Yannick Jadot, rapporte Anthony Lattier, envoyé spécial de RFI à Strasbourg. Écologie incarnée par la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian et par des ministres et des responsables verts allemands, hongrois ou belges. Un gage de crédibilité pour Yannick Jadot : « La force de nos maires, aujourd’hui, qui gouvernent des villes, de nos ministres, c’est de démontrer, de démontrer chaque jour, chaque jour, qu’on peut extirper les lobbys des politiques publiques, que quand on a la volonté, nous transformons la société au quotidien. »

Un match avec Macron

Dans la foulée de son intervention musclée le matin-même face à Emmanuel Macron au Parlement européen, Yannick Jadot pilonne le chef de l’État sur son bilan climatique : « Le statu quo c’est le chaos ! Les désordres écologiques, les désordres économiques, sociaux, démocratiques, ça, c’est Emmanuel Macron ! »

L’écologiste préfère installer un match avec le président plutôt qu’avec ses concurrents à gauche. Il envoie d’ailleurs un message aux partisans de la primaire populaire qui rêvent d’un candidat unique de la gauche. « Je souhaite que les militants convaincus, peut-être des militants qui sont moins convaincus, nous laissent faire campagne et nous laissent gagner, clame-t-il. Moi, je ne veux pas être contaminé par le virus de la déprime et de la défaite. » Yannick Jadot cherche encore le bon antidote.

