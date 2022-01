Présidentielle en France: Valérie Pécresse affiche les retrouvailles avec Laurent Wauquiez

Depuis sa désignation à la primaire comme candidate présidentielle de la droite, Valérie Pécresse a savamment organisé le rassemblement de sa famille politique, se déplaçant avec chacun des ténors du parti dans leurs fiefs. Ce vendredi 21 janvier, elle était finalement en Haute-Loire, sur les terres de Laurent Wauquiez, l’influent patron de la région Auvergne Rhône-Alpes et ancien chef du parti LR. Ennemis jurés il y a quelques années encore, ils ont orchestré leurs retrouvailles.

Avec notre envoyée spéciale au Puy-en-Velay,

Un « engagement total à ses côtés ». C’est ce qu’a promis, devant les caméras, Laurent Wauquiez à Valérie Pécresse. Depuis sa désignation en décembre comme candidate présidentielle de la droite, ils s’étaient vus à huis-clos et s’échangeaient des politesses par médias interposés. Cette fois-ci c’est la mise en scène publique de leur réconciliation.

On va gagner ensemble. Valérie Pecresse en campagne avec Laurent Wauquiez Lucile Gimberg

Visite d’une maison de santé pour parler ruralité, puis de la cathédrale du Puy-en-Velay, choisie comme symbole des racines chrétiennes de la France, voilà pour le programme. Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez se vouaient pourtant une aversion féroce ces dernières années.

S'assurer du soutien des électeurs les plus à droite

En 2019, la présidente de la région Ile-de-France quitte le parti qu’il dirige, dénonçant une formation « rétrécie » et « cadenassée ». Elle représente alors une droite qui se veut modérée, libérale et européenne tandis qu’il est devenu le fer de lance d’une droite dure, identitaire et populiste.

Mais voilà la raison l’emporte sur les sentiments. Valérie Pécresse doit s’assurer du soutien des électeurs les plus à droite de LR, tentés par Éric Zemmour et auprès desquels Laurent Wauquiez à la cote. Elle a d’ailleurs droitisé son discours depuis la primaire. Quant au patron de la région Rhône-Alpes, il ne peut apparaître en diviseur. Lui qui pense au coup d’après : reprendre le parti ou carrément la présidentielle de 2027.

