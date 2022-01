Présidentielle française: l’inédite tranquillité de la campagne de Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national était ce jeudi 20 janvier à Fréjus, dans le sud-est de la France. Fragilisée un temps par Éric Zemmour, elle le devance désormais dans les sondages, et malgré plusieurs défections, Marine Le Pen vit sa meilleure campagne.

Marine Le Pen est de bonne humeur, rapporte notre envoyé spécial à Fréjus, Julien Chavanne. À chaque déplacement partout en France, l’accueil est bon, les selfies nombreux. Pas de polémiques, pas de vagues.

Même sang-froid affiché après le départ de deux de ses cadres dans le camp d’Éric Zemmour. « J’ai une vieille expérience des campagnes politiques, affirme Marine Le Pen. Donc, dans une campagne politique il y a toujours quelques vicissitudes, qui d’ailleurs font l’objet d’un intérêt inversement proportionnel à l’effet que cela a sur l’électeur. »

En déplacement à Fréjus, Marine Le Pen réagit au départ de Jérôme #Rivière dans le camp d’Eric #Zemmour : « J Rivière avait nourri une aigreur car il espérait des postes. C’est désagréable mais ça reste anecdotique. Zéro impact pol car il avait zero impact pol au RN » @RFI pic.twitter.com/88QaLCSLYg — Julien Chavanne (@julien_chavanne) January 20, 2022

Le paratonnerre Zemmour

Une campagne tranquille, c’est du jamais vu pour celle qui se présente pour la 3e fois à l’Élysée. « C’est hyper agréable », savoure Marine Le Pen en petit comité. « Éric Zemmour sert de paratonnerre », explique un proche de la candidate.

Certains la pressaient de hausser le ton face au polémiste, elle a dit non et n'est pas mécontente de voir sa stratégie porter ses fruits, pour l’instant.

Marine Le Pen va passer une nouvelle étape en fin de semaine prochaine : un congrès à Reims et le lancement de l’opération 5 000 marchés. Des bus partiront à la rencontre des Français et la candidate enchainera les marchés et les meetings.

