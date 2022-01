Guadeloupe: les violences urbaines «planifiées et organisées», selon le procureur de la République

Le procureur de la République a estimé vendredi 21 janvier que les violences qui secouent la Guadeloupe depuis près de trois mois sur fond de contestation de l'obligation vaccinale ont été «parfaitement planifiées et organisées».

Le procureur de la République a estimé vendredi 21 janvier que les violences qui secouent la Guadeloupe depuis près de trois mois sur fond de contestation de l'obligation vaccinale ont été « parfaitement planifiées et organisées ». « Aucune scène de violence », y compris les plus récentes, « n'a été spontanée » selon le procureur de la République. Une information judiciaire a été ouverte. Dans le collimateur des enquêteurs notamment, un fonctionnaire de police accusé d'être à l'origine de nombreuses opérations.

Dès novembre dernier et les premières émeutes de protestation, les forces de l'ordre mettent en place une surveillance. Les enquêteurs se rendent rapidement compte d'un partage des rôles entre bandes de jeunes lors des attaques. Et après une nuit de violences particulièrement intenses fin novembre, les investigations s'intensifient dans le plus grand secret.

Car l'implication d'un fonctionnaire de police apparaît, selon le parquet. « On est sûr de la trahison », accuse le procureur qui affirme même que l'homme serait à l'origine de nombreuses opérations. Il est désormais placé sous mandat de dépôt.

En tout, huit personnes, interpellées lundi 17 janvier, sont mises en examen, quatre sont placées en détention provisoire.

Un objectif pécuniaire

Pour le procureur, si la bataille idéologique contre l'obligation vaccinale ainsi que les difficultés de la jeunesse demeurent en toile de fond, l'objectif des personnes impliquées dans ces violences était de s'enrichir : en recevant de grosses sommes d'argent de la part de grands magasins en échange de la promesse de ne pas être pris pour cible par les émeutiers, en faisant pression sur des élus locaux ou en obtenant des fonds réservés aux associations qui se créaient pour participer aux négociations de sortie de crise.

Vendredi devant le tribunal, une centaine de personnes, dont des leaders du syndicalisme local, étaient présentes en soutien aux personnes déferrées.

