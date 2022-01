Présidentielle française: Anne Hidalgo tente de relancer sa campagne à Aubervilliers

Anne Hidalgo tente une nouvelle fois de relancer sa campagne. La maire de Paris, au plus bas dans les sondages, a tenu un meeting à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, terre favorable aux socialistes. Devant un millier de personnes, Anne Hidaglo a tenu une nouvelle fois à rappeler sa détermination à continuer sa campagne, malgré le refus de l’écologiste Yannick Jadot et de l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon de se présenter à la primaire populaire, et l’irruption de Christiane Taubira.

Reportage à Aubervilliers, Anthony Lattier

Pas un jour sans qu’on ne lui demande si elle va se retirer. Alors devant ses partisans, Anne Hidalgo veut clore ce débat une bonne fois pour toutes.

« Et on voudrait que je me résigne, que nous nous résignons devant la difficulté… Mais dans vos rêves ! Alors la page est tournée, je défendrai notre projet et les Français et Françaises trancheront. »

Impossible, explique-t-elle à la tribune, que les héritiers de la « grande œuvre » des gouvernements socialistes ne soient pas représentés à la présidentielle. Et la maire de Paris blâme une nouvelle fois les écologistes pour l’absence d’union de la gauche.

Dans un mélange de conviction et d’auto-conviction, ses soutiens approuvent son choix : « Elle porte les idées du PS, je crois à sa candidature et j’espère qu’elle ira jusqu’au bout ! Sinon, il n’y aura personne », explique une présente. « C’est bien parti, elle sort un peu de sa torpeur, on s’affirme et on y va, coûte que coûte jusqu’à la fin », résume un autre.

La chanson « I Won’t Give Up » (« Je n’abandonnerais pas ») est diffusée dans les hauts parleurs : « Elle est inoxydable », assurent ses proches. Pas sûr cependant qu’un meeting dans une salle à un tiers vide mette fin aux interrogations et aux doutes.

