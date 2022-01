Éric Saint-Sulpice, un scaphandrier entre passion et blues des profondeurs

Éric Saint-Sulpice est scaphandrier depuis plus de trente ans. Malgré les difficultés, la pression physique et psychologique du métier, il n’a jamais arrêté de plonger mais regrette que ce travail stratégique et risqué soit de plus en plus précarisé.

Éric Saint-Sulpice est un passionné. Son métier, scaphandrier, il veut en parler. Lorsqu’on l’appelle pour lui proposer une interview, il essaye de négocier deux heures d’entretien… ce sera une heure trente. À 52 ans, le scaphandrier a en effet de la bouteille et des choses à raconter. « Je fais partie des plus jeunes ! Non, plus sérieusement, je suis un ancien du métier. [...] La pyramide des âges est large et très plate chez les jeunes, et se transforme en pic. Je suis un mammouth dans la profession. »

Passionné par l’environnement sous-marin, Éric Saint-Sulpice plonge depuis ses 17 ans. Le quinquagénaire a réalisé des centaines de plongées comme scaphandrier professionnel, et participe encore aujourd’hui à des interventions sur des barrages hydroélectriques et autres infrastructures semi-émergées dans les Alpes. S’il témoigne, c’est pour que ceux qui aimeraient découvrir son métier soient alertés : « Scaphandrier c’est super, il y a des responsabilités très importantes, c’est un boulot-passion et stratégique pour la société, mais ça reste un métier très dangereux, et qui est contre toute attente mal rémunéré. »

Première plongée et bizutage

À 23 ans, après des études en biologie sous-marine, Éric Saint-Sulpice part en Californie, sur les conseils d’une partie de sa famille qui habite aux États-Unis. C’est là-bas qu’il découvre le monde des scaphandriers. Concentré derrière ses lunettes rondes, il se replonge dans ses souvenirs : « Je voulais pouvoir aller dans le milieu aquatique par moi-même, en plongeant [...] Il y avait une formation très chère dans une université américaine mais je n'en avais pas les moyens. Je me suis donc dirigé vers une seconde formation de deux ans, ce qui est long par rapport à la France. » En effet, en France la formation dure quelques semaines, quelques mois tout au plus. En sortant de son école californienne, il est tout de suite recruté par une entreprise pour travailler sur une station pétrolière offshore. « Une entreprise a embarqué la promo complète, les sept étudiants. On est tous partis en Louisiane, et on a commencé à bosser sur des plateformes », se souvient-il.

Éric Saint-Sulpice en 1995, au Collège de Santa Barbara en Californie, à côté d’une tourelle de plongée de la formation SBCC Marine Technology Programme. © E.Saint-Sulpice

Pour autant, le jeune diplômé ne plonge pas directement effectuer des travaux sous-marins, comme de la soudure ou du bétonnage. Sur cette plateforme pétrolière, en Louisiane, il aide des scaphandriers plus âgés, prépare les équipements… pas de plongée pour les débutants. La première fois que le jeune homme plonge dans le Golfe du Mexique, ce n'est même pas une vraie plongée de scaphandrier. On le réveille de nuit, à 1h du matin. « On m’a bizuté : je me suis équipé et mis à l’eau, dans le noir. Je devais prendre un énorme cordage, nager jusqu’à une bouée, à plus de cent mètres, pour faire le tour de la bouée et ramener l’énorme cordage jusqu’à la structure pétrolière. C'était un peu stressant, et je me suis rendu compte après coup que c'était un peu n’importe quoi ! »

De la passion à la peur

Son visa de travail non-renouvelé, Éric Saint-Sulpice rentre en France pour travailler. Il a 26 ans, passe des équivalences et commence à plonger. Ce qui lui plaît dans ce métier, c’est le mélange entre la solitude qu’octroient les profondeurs et la complémentarité entre les plongeurs. Les travaux ne pouvant être réalisés d’une traite - le temps sous l’eau étant limité - ils sont accomplis en rotation. « On a une responsabilité : l’équipe permet de réaliser la tâche dans son intégralité, mais la personne qui fait sa plongée est chargée de sa tâche. Jusqu'à il y a peu, on était son seul patron dans l’eau, même si aujourd’hui on tend à être de plus en plus surveillé via des caméras, voire par des robots qui filment, qui nous préviennent dès qu’on fait une erreur de manipulation. » Loin de regretter cette avancée, il considère que c’est aussi une manière de mieux protéger le plongeur. « Si un requin arrive dans son dos, le robot peut le prévenir, ou si un espadon arrive et risque de planter son nez dans le dos. »

Malgré la passion, la peur fait elle aussi partie du métier. L’organisme humain n’est pas fait pour aller dans l’eau, encore moins à ces profondeurs. Certains scaphandriers plongent jusqu’à 500 mètres, mais le risque n’est pas une question de profondeur. Chacun gère avec sa peur, affirme le scaphandrier : « La peur peut exister, et quelqu’un qui n’a jamais eu peur est vraiment inconscient parce qu’il n’a pas la notion de danger. Il vaut mieux s’être fait peur plusieurs fois, avoir compris pourquoi, parce qu’il y a des dangers hallucinants. »

Un métier à risques peu reconnu

De nature plutôt enjouée lorsqu’il parle de son métier, lorsque l’on en vient à aborder les difficultés globales des scaphandriers, son ton devient plus grave. Les mots sont plus difficiles à trouver. Lui-même s’est fait peur plusieurs fois. Pudique, il ne souhaite pas s’éterniser sur le sujet, mais raconte tout de même un événement. « Je devais faire la visite d’une vanne qui devait faire passer une partie de l’eau de la retenue après le barrage. Cette vanne là, en principe, était fermée pour mon intervention. Finalement, elle ne l’était pas. » Sous l’eau, plus une fuite est petite, plus on l’entend. Là, Éric Saint-Sulpice n’entend rien. Mais il voit ses bulles d'air, qui, plutôt que de remonter à la surface, le suivent, attirées par un courant. En se rapprochant de la vanne, il s'aperçoit à temps qu’elle est ouverte, car l’eau est claire, et il avorte l’opération : « Si l’eau n’est pas claire, que la fuite ne fait pas de bruit, c’est un des risques principaux pour les scaphandriers : on se fait aspirer par la vanne, c’est minimum des traumatismes importants, sinon la mort. Moi j’ai eu du bol. J’étais en pétard, en colère, c’était comme un piège. »

Un plongeur remonte à bord du navire anti-pollution l'Argonaute le 16 mai 2006 au large d'Ouessant dans le Finistère. (Image d'illustration) AFP - FRED TANNEAU

Si le scaphandrier s’en est plusieurs fois tiré sans séquelles, d’autres ont eu moins de chance. Secrétaire général de l'organisation associative et syndicale Scaphmotion, Éric Saint-Sulpice a plusieurs fois dû étudier de près les accidents de ses camarades. En 2018, année noire pour le métier, quatre scaphandriers sont morts et un cinquième, à seulement 28 ans, est décédé fin 2020 après deux ans et demi dans le coma. Sur cinq cents scaphandriers en activité régulière, cinq décès c’est considérable : « La même proportion de morts au travail chez des enseignants, signifierait 8 000 décès en 2018. Les pouvoirs publics n’aiment pas qu’on le dise mais c’est une réalité », regrette-t-il.

Transmettre ses connaissances

Ces chiffres ne prennent pas en compte les accidents du travail, du doigt coupé au traumatisme psychologique durable. Ces conditions de travail harassantes et risquées, couplées à un salaire équivalent au Smic -le salaire minimum interprofessionnel- en début de carrière, n’aident pas à maintenir les jeunes dans la profession. Nombre d'entre eux s’arrêtent après quelques années.

Comme ses camarades syndicalistes, le scaphandrier essaie de lutter pour faire connaître le métier et obtenir de meilleures conditions de travail, notamment avec plus de moyens financiers sur les chantiers, afin de ne pas sacrifier la sécurité. La formation de scaphandrier des travaux publics a été considérée comme diplômante récemment. Un premier pas timide pour le syndicaliste, mais qui permet au moins de reconnaître le métier de scaphandrier. Son organisation demande entre autres que la profondeur minimale pour retenir le facteur de pénibilité des travailleurs des profondeurs soit passée de onze mètres à un mètre ou encore que l'équipe minimale autorisée soit relevée à quatre individus au lieu de trois actuellement.

La question concerne tout le monde, car le secteur est ultra-stratégique, rappelle le syndicaliste : « Les scaphandriers sont vitaux. On intervient sur des centrales nucléaires qui, aujourd’hui, ne sont pas dans un super état, dans des piscines contaminées, sur les barrages hydroélectriques, dont les vannes peuvent lâcher si on ne les surveille pas… Ce sont les scaphandriers qui vont régénérer les puits pour l’eau potable, qui s’occupent des stations d’épurations… On surveille également les fondations des ponts. On n’a pas envie de voir un TGV à 300 km/h sur le pont qui cède sur son passage. »

Éric Saint-Sulpice ne peut plus autant plonger qu’auparavant. Après trente années d'activité, le corps n'est plus aussi solide. L'homme réduit donc la voilure à des plongées ponctuelles, pour inspecter un début de chantier ou le conclure, préférant se concentrer sur la formation de jeunes scaphandriers. Car ce qu’il craint par-dessus tout pour sa profession, c’est que le savoir accumulé se dilue peu à peu au fil des abandons et que les accidents augmentent, alors même que la technologie subaquatique n’a jamais été aussi performante.

