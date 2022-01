Covid: le traitement au Paxlovid autorisé en France mais avec de multiples mises en garde

Selon les résultats préliminaires d'une étude clinique présentée par le fabricant, le Paxlovid permet de réduire de 89 % le risque d'hospitalisation et de décès.

Le Paxlovid du laboratoire Pfizer est désormais autorisée en France. La Haute Autorité de santé a donné son feu vert vendredi 21 janvier. C'est le premier traitement contre le Covid-19 accessible en pharmacie dans le pays deux ans après le début de la pandémie et l'Etat en a déjà commandé 500 000 doses pour 2022. Si le géant américain Pfizer affirme que son médicament peut « changer la donne » dans la pandémie, les contre-indications sont nombreuses et les connaissances sur ce nouveau traitement restent limitées.

Publicité Lire la suite

Sur présentation d'une ordonnance délivrée par un médecin généraliste, il sera bientôt possible de se procurer du Paxlovid, le premier traitement contre le Covid-19 disponible en pharmacie. Le déploiement du médicament est attendu d'ici la fin du mois.

Cet antiviral agit en réduisant la capacité du virus à se répliquer et limite ainsi l'infection. Il suffit de trois comprimés, deux fois par jour pendant cinq jours, à prendre au plus vite après un test positif au Covid-19 et dans les cinq jours après le début des symptômes.

► À lire aussi : Le laboratoire Merck lance une pilule anti-Covid destinée aux pays aux plus faibles revenus

Un risque élevé d'interactions

La Haute Autorité de santé n'autorise toutefois ce médicament que pour les adultes atteints d'une forme légère mais à risque de développer une forme grave de la maladie : pour les immunodéprimés, ceux atteints de cancer ou de trisomie 21 par exemple, mais aussi toute personne de plus de 65 ans présentant une comorbidité (diabète, obésité, ou hypertension artérielle, par exemple). Le médicament n'est pas non plus recommandé pour les femmes enceintes.

► À écouter aussi : Industries de santé: un monde d’opportunités?

Selon les résultats préliminaires d'une étude clinique présentée par le fabricant, le Paxlovid permet de réduire de 89 % le risque d'hospitalisation et de décès. Toutefois, les données complètes n'ont pas encore été publiées et les autorités sanitaires soulignent un risque élevé d'interactions avec d'autres médicaments, ce qui pourrait réduire le nombre de personnes éligibles au traitement

En France un seul autre médicament est pour l'instant autorisé en traitement curatif du Coronavirus, le Sotrovimab, un anticorps monoclonal injecté par intraveineuse à l'hôpital.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne