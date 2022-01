France: une radiographie d'une victime des attentats de 2015 aux enchères, l’APHP s’insurge

C'est une information de nos collègues de Médiapart. Alors que se déroule le procès des attentats du 13 novembre 2015 en France, un chirurgien de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris a mis sur un site internet de vente aux enchères la radiographie d'une survivante, blessée lors de l'attaque. Indigné, Martin Hirsch, directeur de l'APHP, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, condamne, souhaite des sanctions et promet « d'actionner toutes les voies de droit possible ».

Publicité Lire la suite

La radio montre l'avant-bras d'une jeune femme avec une balle de Kalachnikov clairement visible le long de l'os. Elle a été mise en vente pour plus de 2 700 dollars sur un site de vente aux enchères d'œuvres d'art.

Le chirurgien qui a posté la photo affirme avoir « personnellement opéré » cette patiente, rescapée de la tuerie du Bataclan le 13 novembre 2015, qu'il est « le créateur » et « le propriétaire » du cliché.

Contacté par le site d'information Médiapart, il admet ne pas avoir demandé l'autorisation de la victime ni celle de l'hôpital. Il reconnaît des erreurs.

► Retrouvez tous nos sujets sur le procès des attentats du 13-Novembre en cliquant ici

« Contraire à la déontologie »

Dans un message posté sur les réseaux sociaux Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris, parle lui d'un « acte scandaleux », « contraire à la déontologie » et « qui prend une résonnance d'autant plus abjecte dans le contexte du procès en cours des attentats et de ce qu'ont enduré les victimes ».

Il annonce vouloir saisir le Conseil de l'ordre des médecins, les ministres qui disposent d'un pouvoir disciplinaire et même signaler les faits à la justice. « Un tel comportement ne saurait salir la communauté hospitalière », écrit-il. La radio, elle, a été retirée du site de vente en ligne.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne