À Paris, les bouquinistes des quais de Seine sont à la peine

C’est la plus grande librairie à ciel ouvert du monde, selon la Mairie de Paris, et l’un des emblèmes de la capitale française. Mais les bouquinistes des quais de Seine sont de moins en moins nombreux, la faute notamment à la crise sanitaire. La ville a donc ouvert un appel à candidatures jusqu’au 18 février prochain pour combler les postes vacants.

Publicité Lire la suite

Livres anciens, posters, vinyles... ils s’entassent encore sur les derniers étals ouverts le long de la Seine. Car à Paris, les bouquinistes se font rares.

« Ca fait un peu bizarre que ce soit vide, qu’il n’y ait pas beaucoup de personnes, confie une touriste au micro de Lise Cloix. Mais c’est quand même chouette. »

Pour leur donner un coup de pouce, cette cliente, à la recherche d’une estampe décorative, privilégie le local : « J’ai regardé sur Amazon avant de venir mais j’ai repensé à mes balades sur les quais et j’ai eu envie de venir chez un bouquiniste pour le côté un peu authentique. »

En quarante ans de métier, Alain a vu ses collègues partir petit à petit. « Avant, dit-il, il y avait peu de places pour beaucoup de demandes, maintenant c’est l’inverse. Il n’y a pas beaucoup de touristes, de gens qui circulent. »

► À lire aussi : La pandémie de Covid-19 pèse toujours très lourd sur le secteur du tourisme

Peu d'espoir pour l'avenir

À quelques mètres de là, son confrère Georges Montero, ne croit même plus en l’avenir de ce métier : « Regardez comme c’est triste, là, je suis le seul ouvert. C’est un métier dont on ne vit plus. Un jeune qui veut commencer ? Ça n’est même pas la peine… »

Depuis la crise sanitaire, il est devenu compliqué de gagner sa vie en étant bouquiniste. « On ne compte pas les heures, poursuit Georges Montero. S’il fallait le faire, on n’atteindrait pas le salaire d’une femme de ménage... vendredi j’ai fait 22 euros. »

Malgré cela, la Mairie de Paris a déjà reçu 25 demandes pour combler les 18 emplacements encore vacants. Pour redonner un coup de fouet à leur activité, les bouquinistes ont déposé, avec le soutien de la Ville de Paris, leur candidature pour obtenir leur inscription au Patrimoine immatériel mondial de l'Unesco.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne