Présidentielle française 2022: le président Macron en visite dans la Creuse

Avec notre envoyée spéciale dans la Creuse, Valérie Gas

À deux mois et demi de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron ne veut pas se laisser enfermer dans son image de président des villes.

D'autant que ses adversaires, Valérie Pécresse et Marine Le Pen notamment, multiplient les déplacements dans les territoires et ne cessent de le décrire comme un président « déconnecté »

Emmanuel Macron a donc décidé de poser ses valises deux jours dans le centre de la France pour montrer que lui aussi a les pieds dans le terroir.

Président ou candidat ? Dès son arrivée dans la Creuse, la question lui a été posée par un jeune du lycée agricole qu'il visitait à Ahun.

« J'ai 18 ans et du coup, ça va être ma première élection. Est-ce que vous vous représentez aux élections ? », lui demande-t-il, provoquant les rires.

Ça y est, vous êtes inscrit sur les listes, déjà ? Ça c'est bien. Non, moi, en temps voulu j'annoncerai ma décision. Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout, parce que comme vous l'avez démontré vous-même, on a encore beaucoup de choses à faire. Si tout avait été réglé, mais ce n'est pas le cas.