Mis en cause pour ses pratiques, le groupe de maisons de retraite Orpea nie en bloc

À la veille de la sortie d'un livre-enquête sur la face sombre des Ehpad gérés par la société Orpea, le gouvernement français envisage lancer une enquête contre le groupe.

« Nous n'avons rien à cacher », assure Jean-Christophe Romersi. Interrogé sur BFMTV au lendemain de la publication d'extraits d'un livre-enquête sur les pratiques dans ses maisons de retraite, le directeur général d'Orpea France a dénoncé des accusations « mensongères, outrageantes et préjudiciables ».

« Nous ne rationnons pas, cela ne correspond pas à nos directives, cela ne correspond pas à nos valeurs (...) Nous ne sacrifierons jamais la qualité de l'accompagnement, la qualité des soins à quelque notion de rentabilité que ce soit », a-t-il affirmé.

Nous sommes régis par des réglementations, des lois, contrôlés par des autorités compétentes. Nous travaillons depuis toujours en toute transparence. Jean-Christophe Romersi, directeur général d'Orpea France BFM

Dans Les Fossoyeurs – à paraître ce mercredi chez Fayard, et dont Le Monde a publié lundi les « bonnes feuilles » –, le journaliste indépendant Victor Castanet dissèque le système des groupes privés pour qui la vieillesse serait devenue un business. Ce livre de 388 pages, fruit de trois ans d'enquête et de 200 interviews, se penche en particulier sur le numéro un mondial des établissements pour personnes âgées : Orpea, qui possède plus de mille Ehpad et cliniques à travers le monde.

Il décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont « rationnés » pour améliorer la rentabilité du groupe d'Ehpad privés. Et ce alors que les séjours sont facturés au prix fort – près de 6 500 euros par mois pour une chambre d'« entrée de gamme » à la résidence « Les Bords de Seine » de Neuilly, pointe ainsi l'auteur.

Le groupe, qui n'a pas souhaité s'exprimer lors de l'écriture de l'enquête, devra cependant répondre aux nombreuses questions soulevées par l'ouvrage. Interrogé sur le sujet lors de la séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, le ministre français de la Santé Olivier Véran a annoncé ce mardi la saisie d'Orpea à la suite de ces allégations graves et qui pourrait déboucher sur une enquête. Les pouvoirs publics doivent la vérité « aux familles, aux soignants et aux résidents », a-t-il déclaré.

En attendant, ces révélations ont déjà des répercussions à la Bourse. L’action du groupe de maisons de retraite a plongé de 20,35% à 55,18 euros, après une suspension de 24 heures de sa cotation. D'autres groupes du même secteur ont été affectés, notamment Korian, qui a perdu 4,80% à 22,62 euros, après une chute de près de 15% lundi.

Orpea, leader dans un secteur porteur Au cours des 10 dernières années Orpea est devenu un leader mondial, proposant une offre globale de services aux personnes âgées : maisons de retraites médicalisées, cliniques privées et services d’aides à domicile. Le groupe gère des centaines d’établissements dans 22 pays d’Europe et d’Amérique latine. Ses dirigeants ont relevé en novembre dernier son objectif de croissance à plus de 9% pour 2021 et table désormais sur un chiffre d’affaires de 4,27 milliards d’euros. Orpea évolue dans un secteur porteur en raison du nombre croissant de personnes âgées, notamment dans les pays occidentaux. Rien qu’en France, les pouvoirs publics estiment que 108 000 nouvelles places en établissement d’hébergement pour personnes âgées seront nécessaires d’ici à 2030.

