Au procès du 13-Novembre, Mohamed Bakkali fait usage de son droit au silence

Mohamed Bakkali, soupçonné d'être l'un des logisticiens des attentats à Paris et Saint-Denis le 13 novembre, a refusé ce mercredi de répondre aux questions de la cour.

Son interrogatoire devait durer deux jours et porter sur la période allant jusqu'au mois d'août 2015. Il a finalement tourné court. « Je n'ai plus la force de me battre », s'est justifié Mohamed Bakkali.

D'une voix posée, le Belgo-Marocain raconte avoir joué le jeu lors du procès du Thalys dans lequel il était accusé d'avoir convoyé jusqu'en Belgique l'auteur principal de l'attaque du train en août 2015, Ayoub El-Khazzani, et son commanditaire Abdelhamid Abaaoud, le chef des commandos du 13-Novembre. Il dit s'être expliqué longuement et avoir écopé d'une peine à laquelle, lui qui se dit innocent, ne s'attendait pas. Vingt-cinq ans de prison. « Ça m'a cassé », avoue-t-il.

« Ma parole est toujours suspecte »

Ses conditions de détention et le procès en cours lui pèsent aussi. Surtout les cinq semaines de témoignages des parties civiles en octobre. « Ça m'a achevé ». Aujourd'hui, Mohamed Bakkali dit être fatigué et ne plus vouloir parler. De toute façon, estime-t-il, « quoi que je dise, quoi que je fasse, ma parole est toujours suspecte. Elle n'a pas de valeur. »

« Je connais des dossiers où il y a eu des acquittements après des condamnations », tente le président de la cour d'assises spéciale Jean-Louis Périès. « Dans des affaires de terrorisme aussi graves ? », le reprend l'accusé. « Bon... », murmure le président, qui ajoute : « Votre silence risque de vous être défavorable ». Mais Mohamed Bakkali dit avoir retourné le sujet dans tous les sens et en être arrivé à la même conclusion : tout lui est défavorable.

L'homme ne répondra donc à aucune question, rapporte notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris, Marine de la Moissonnière. Silence sur ses convictions religieuses. Silence sur ses liens avec les frères El Bakraoui, kamikazes des attentats de Bruxelles et sur les planques qu'il aurait louées.

Me Gérard Chemla, avocat de parties civiles, tente sa chance. « Si les victimes vous ont bouleversé, alors vous avez des comptes à leur rendre. Elles ont le droit d'entendre ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. » Mohamed Bakkali reste mutique. La cour devra s'en tenir à ses déclarations pendant l'instruction.

Le précédent Krayem

D'une même voix ferme, comme en écho, son grand frère dit à la barre que lui aussi, vu ce qui s'est passé lors du procès du Thalys, a l'impression que son cadet est déjà condamné.

Jugé pour « complicité de meurtres en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle », Mohamed Bakkali encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est accusé d'avoir aidé Salah Abdeslam et les frères Khalid et Ibrahim El Bakraoui, logisticiens en chef des attentats du 13-Novembre, à préparer les attaques puis à organiser le rapatriement de certains jihadistes vers Bruxelles.

Avant lui, un autre accusé, le Suédois Osama Krayem, qui refuse d'assister aux audiences depuis la fin novembre, avait également fait usage de son droit au silence à l'heure de son interrogatoire.

