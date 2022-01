Emmanuel Macron exprime la reconnaissance de l'État français aux rapatriés d'Algérie

Emmanuel Macron a adressé un geste fort ce mercredi aux Français qui ont dû quitter l'Algérie au moment de son indépendance. Le président français a reconnu que deux massacres avaient été commis par l'armée française après la signature des accords d'Évian en 1962.

Emmanuel Macron poursuit ses efforts pour « apaiser » les mémoires de la guerre d'Algérie avec un geste fort adressé aux peids-noirs à l'approche du 60e anniversaire de la fin de ce conflit qui continue à diviser les Français.

Le chef de l'État est revenu sur la fusillade de la rue d'Isly, à Alger dans laquelle des dizaines de partisans de l'Algérie française furent tués par l'armée, le 26 mars 1962. « Ce jour-là, des soldats français déployés à contre-emploi, mal commandés, ont tiré sur une foule de Français qui manifestait (...) Ce jour-là, ce fut un massacre », a-t-il déclaré, ajoutant que « 60 ans après » ce « drame passé sous silence », « la France reconnaît cette tragédie ».

Emmanuel Macron a parlé de geste « impardonnable pour la République ». C'est la première fois que ce massacre est officiellement condamné au plus haut sommet de l'État. Il a aussi assuré que les archives françaises sur cette tragédie pourront être consultées et étudiées librement.

Reconnaître le « massacre du 5 juillet 1962 » à Oran

Évoquant la « surenchère atroce d'insécurité et de violence », « d'attentats et d'assassinats » qui scandèrent la fin de la guerre d'Algérie, le président de la République a également exhorté à reconnaître et « regarder en face » le « massacre du 5 juillet 1962 » à Oran, qui toucha « des centaines d'Européens, essentiellement des Français ». « Ce massacre doit être (...) reconnu », a-t-il tranché. « La vérité doit être de mise et l'histoire transmise », a insisté le chef de l'État.

Son discours, très attendu, a été écouté avec gravité par une centaine de personnes réunies dans la salle des fêtes de l'Élysée, dont des rapatriés, des descendants, des historiens et trois maires de villes du sud de la France ayant accueilli nombre d'entre eux en 1962. Emmanuel Macron a souligné les difficultés qui ont frappé des milliers de familles à leur retour dans la métropole, allant de l'incompréhension au mépris, à l'indifférence aux préjugés.

Pour une « reconnaissance » des pieds-noirs

Le président français a plaidé pour une « reconnaissance » des pieds-noirs qui s'inscrit dans une série d'actes mémoriels depuis le début du quinquennat et à l'approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie avec les Accords d'Évian puis l'indépendance de ce pays le 5 juillet 1962.

Le 20 septembre 2021, Emmanuel Macron avait demandé « pardon » aux harkis, supplétifs algériens de l'armée française, qui furent « abandonnés » par la France. Un projet de loi, actant ce « pardon » et tentant de « réparer » les préjudices subis, est en cours d'examen au Parlement et devrait être adopté d'ici à fin février.

(Avec AFP)

