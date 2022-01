France: changer de nom de famille sera bientôt plus facile

Changer de nom de famille plus simplement, c'est l'objectif d'une proposition de loi qui arrive, ce mercredi 26 janvier, en commission à l'Assemblée nationale. Cette loi souhaite faciliter les démarches lourdes et compliquées en vigueur actuellement pour une modification du patronyme.

Pour changer de nom, il faut avoir un motif légitime et cela peut prendre des années. Quand on a été victime d'inceste, par exemple, les démarches sont plus compliquées qu'une modification de nom connoté ou perçu comme risible. Sur 4 000 demandes recensées en 2020 par le ministère de la Justice, environ deux tiers n'ont pas abouti.

La proposition de loi, soutenue par la majorité, dont devront débattre les députés vise notamment à simplifier la situation des enfants de parents séparés. Cette démarche nécessitera l’accord des deux parents. En cas de conflit, ce sera à un juge de trancher. Si l'enfant a plus de 13 ans, il devra lui aussi donner son accord. Marine Gatineau-Dupré est la fondatrice du collectif Porte mon nom, elle se bat pour que cette nouvelle procédure existe : « Mes enfants ne portant pas le même nom que moi, j’ai été confrontée à plusieurs situations difficiles, comme aller à l’hôpital de Nîmes avec mon fils qui avait 42 de fièvre, et quand je suis arrivée, il a fallu que je prouve être la maman malgré le fait que j’avais ma pièce d’identité et la sienne, et évidemment ma carte Vitale». Des tracasseries administratives qui peuvent peser lourd quand on est dans ce type d'urgence liée à la santé. Des situations qui s'avèrent aussi « humiliantes » notamment à l’école quand une mère doit prouver qu'elle est bien la maman de son fils.

Pour ce collectif de parents, il est grand temps de simplifier les démarches liées au changement de nom et de « prendre en compte que maintenant, il y a des familles différentes, des familles recomposées, et surtout appliquer les valeurs de notre République, l’égalité-la liberté avec des principes fondamentaux comme le nom de famille ».

