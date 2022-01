France: le vaccin Novavax sera distribué en priorité dans les outre-mer

Avec ce vaccin basé sur une technologie plus classique que celle de l'ARN messager, le chef de l'État espère convaincre des populations jusqu'alors réticentes à la vaccination.

Tout nouvellement approuvé, le vaccin contre le Covid-19 de Novavax sera distribué en priorité en outre-mer, a annoncé Emmanuel Macron jeudi. Basé sur une technologie plus classique que celle de l'ARN messager, le chef de l'État espère qu'il saura convaincre des populations jusqu'alors réticentes à la vaccination.

C'est l'une des caractéristiques intéressantes du vaccin Novavax. Exit l'ARN messager, celui-ci fait appel à la technologie bien plus traditionnelle des protéines recombinantes.

Pour cette raison, il a tout de suite été proposé aux personnes réticentes à la vaccination, inquiètes par les produits développés par Pfizer et Moderna. La Haute autorité de santé avait même modifié ses recommandations en ce sens.

Premières doses autour de la fin février

C'est donc pour ces raisons que sa distribution va être réservée en priorité aux territoires les plus en retard sur la vaccination : l'outre-mer. Emmanuel Macron l'a annoncé jeudi aux élus ultramarins. La France va recevoir ses premières doses vers la fin février, un peu plus d'un million, puis 800 000 chaque semaine en mars. Reste à savoir concrètement comment tout cela sera réparti.

Un autre point a été abordé lors de cette discussion : le passe vaccinal entré en vigueur à La Réunion et à Mayotte tandis que ce n'est pas encore le cas aux Antilles et en Guyane. Les élus réclamaient un délai de six mois supplémentaire, ils n'ont pas reçu de réponse. Le calendrier va en effet être fixé dans les prochains jours à la suite de concertations locales.

