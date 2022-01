Covid-19 en France: le taux d’incidence chez les personnes âgées en hausse

Le taux d’incidence remonte chez les personnes âgées, relativement épargnées jusqu’alors par cette cinquième vague de Covid-19. C’est un constat dressé par Santé publique France dans son dernier rapport de suivi épidémique. La prudence est donc de mise, surtout dans les maisons de retraite et les Ehpad.

Publicité Lire la suite

Fin 2021, le taux d'incidence du Covid-19 était en stagnation, mais il augmente désormais fortement depuis le début de l'année. Ainsi, le nombre de contaminations chez les personnes âgées est en hausse exponentielle. C'est le terme utilisé par Santé publique France dans son dernier bulletin épidémiologique. Pour l'instant, cette hausse du nombre de cas ne se traduit pas dans les mêmes proportions en nombre de décès. Ils augmentent, mais pas aussi vite.

Le plus inquiétant est que cette progression épidémique est notamment observée dans les Ephad et les autres lieux d'accueil des personnes âgées. Des lieux où il conviendrait alors d'observer une vigilance accrue, note l'autorité sanitaire. Entre les gestes barrière et la distanciation physique, la recette est connue et il faut continuer de l'appliquer.

L’autre effort à fournir concerne la vaccination et la troisième dose. Neuf personnes sur 10 âgées de plus de 65 ans ont pu en bénéficier et c'est un très bon chiffre, mais si on regarde en détail elles ne sont que 7 personnes sur 10 âgées de plus de 80 ans à avoir reçu ce rappel. Un chiffre inférieur à la moyenne nationale tous âges confondus, alors que ces personnes sont justement les plus à risque face au Covid-19.

►À écouter: Deuil, séquelles, épuisement... Le Covid-19 a changé ma vie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne