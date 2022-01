Covid en France: les épreuves écrites de spécialité du bac reportées en mai

On voit vraiment les effets de la cinquième vague dans nos classes depuis le retour des vacances de Noël. Très concrètement, il faut bien voir qu'on n'a quasiment jamais nos classes entières en cours. On a toujours des élèves qui sont mis à l'isolement à cause du Covid. En fait, on a des morceaux de classes puisqu’on a des élèves qui sont absents, qui vont et viennent en fonction des résultats des tests Covid, et on ne peut pas avancer.