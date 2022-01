Procès du 13-Novembre: Mohammed Amri, le chauffeur de Salah Abdelslam, interrogé

Le Belgo-Marocain Mohammed Amri, au troisième jour des interrogatoires des accusés, le 4 novembre 2021. AFP - BENOIT PEYRUCQ

Mohammed Amri, ex-travailleur du Samu social, est accusé d’être venu chercher Salah Abdeslam de Paris le soir des attaques et d’avoir aidé les frères Abdeslam à louer des voitures utilisées par la cellule terroriste. Des faits qui seront abordés plus tard. Ce vendredi 28 janvier, Mohammed Amri et sa femme ont d’abord été interrogé sur sa pratique religieuse et sa connaissance de la radicalisation de Salah Abdeslam et son frère Brahim.