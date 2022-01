France: ouverture du procès de Nordhal Lelandais pour le meurtre de Maëlys

C’est un procès très attendu qui s’ouvre ce lundi 31 janvier 2022 devant la cour d’assises de l’Isère, à Grenoble. Moins d’un an après une première condamnation à vingt ans de prison pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer, Nordahl Lelandais est jugé pour celui de Maëlys de Araujo, petite fille de 8 ans disparue lors d’un mariage à la fin de l’été 2017. L’affaire avait suscité une immense vague d’émotion en France, et c’est déjà un procès hors norme qui s’annonce.

Publicité Lire la suite

avec notre envoyé spécial à Grenoble, Eric Chaurin

La couverture médiatique est exceptionnelle avec 261 journalistes accrédités pour une trentaine de places seulement d’où l’ouverture d’une salle supplémentaire avec retransmission vidéo…

La durée est aussi exceptionnelle : rallongée à trois semaines contre deux habituellement et un encadrement particulier : sécurité renforcée, cellule de soutien psychologique pour les jurés, cordons de couleurs différentes autour du cou des parties civiles, mesures inspirées du procès du 13-Novembre pour savoir qui accepte ou non de répondre aux médias…

Des mesures prises pour permettre à cette affaire d’être jugée « comme toutes les autres, avec la même sérénité et dignité des débats », explique la première présidente de la cour d’appel de Grenoble, Pascale Vernay…

Car tous les éléments sont réunis pour faire du meurtre de Maëlys l’un des faits divers les plus marquants de ces dernières années : une petite fille en robe blanche qui disparaît en plein banquet de mariage dans une salle des fêtes de village. Le phénomène d’identification joue à plein chez tous les parents. Et un accusé à la personnalité trouble. L’ancien maître-chien de 38 ans, Nordahl Lelandais, mettra six mois à avouer le meurtre avant de conduire les enquêteurs jusqu’au corps de la fillette, sans jamais s’expliquer sur son crime.

Egalement jugé pour agressions sexuelles sur deux petites cousines, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

► À lire aussi : Meurtre d'Arthur Noyer : Nordahl Lelandais condamné à 20 ans de prison

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne