Portugal: les socialistes ont les coudées franches, mais le contexte est nouveau

Cette logique du vote utile, voter Parti socialiste pour éviter que la droite n'arrive au pouvoir, ou qu'il y ait une situation qu'il n'y ait pas une majorité claire qui en ressorte. Donc, vote utile, crainte que le parti d'extrême droite Chega ait un résultat important, ce qu'il a eu, et puisse jouer les arbitres, et également une partie de l'électorat qui était un peu déboussolé par le choix qui était celui de Bloco de esquerda (Bloc de gauche) et du Parti communiste portugais d'aller à la rupture, il semblerait qu'une partie de leurs électeurs n'ont pas suivi et ont préféré voter PS plutôt que d'avoir un gouvernement sans majorité claire. Et il y a eu une prime au sortant après une gestion plutôt réussie de la crise de la pandémie du Covid. Le gouvernement du PS a réussi à améliorer les salaires les plus bas, a réduit énormément le chômage, et cela, tout en réduisant les déficits qui étaient très importants depuis la crise financière de 2008.