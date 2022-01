Présidentielle française: Marine Le Pen, le danger de l'hémorragie

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen près de la frontière espagnole, le 9 janvier 2022. AFP - RAYMOND ROIG

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À 69 jours du 1er tour de la présidentielle en France, les ralliements et les défections rythment la campagne à l'extrême droite. Et la famille Le Pen est au cœur du jeu. Marion Maréchal ne cache presque plus son soutien à Éric Zemmour, le rival de sa tante Marine Le Pen. Quant à la candidate RN, elle vient de recevoir l'appui de son père, Jean-Marie Le Pen. Mais la menace d'autres fuites plane toujours au-dessus de Marine Le Pen.