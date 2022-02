France: un décret pour protéger les enfants assistant à des violences conjugales

En France, quelque 400000 enfants assistent chaque année à des violences conjugales dans leur foyer. © Pixabay/CC0/Alexas_Fotos

RFI

Ils seront désormais considérés comme des victimes, et non plus comme de simples témoins. En France, les quelque 400 000 enfants qui, chaque année, assistent à des violences conjugales dans leur foyer, seront désormais mieux protégés grâce à un décret gouvernemental qui entre en vigueur ce mardi 1er février.