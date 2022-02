Grand âge en France: les responsables d'Orpéa convoqués au ministère

Le groupe Orpéa

Orpea est fondé en 1989 et introduit en Bourse quatre ans plus tard. Premier exploitant de maisons de retraite en France, le groupe se développe rapidement à l'international. Il est présent aujourd'hui dans 23 pays. Le groupe vante une prise en charge globale de la dépendance, avec ses maisons de retraites médicalisées, cliniques privées et services d’aides à domicile.

Mais l'envers du décor est tout autre : ses méthodes de gestion sont vite contestées. Tandis que la CGT dénonce une tentative d'infiltration de la part de la direction afin d'espionner les salariés, la presse rapporte des cas de maltraitance. Les familles de pensionnaires lancent des signaux d'alèrte.

Les langues se délient... Des salariés dénoncent des conditions de travail déplorables, mais aussi des cas de harcèlement et des licenciements abusifs.

Clairement, c'est le modèle économique du groupe qui est ici remis en cause. Un système tourné vers la seule rentabilité où le rationnement de repas et de soins prime sur la dignité humaine. Et ce alors que les séjours des résidents y sont facturés au prix fort.