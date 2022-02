Maltraitances en Ehpad: Orpea dans le collimateur de l’État français

« Une vaste opération de contrôle » va être menée par l’exécutif au sein d’Orpea, le groupe français numéro un des établissements privés pour personnes âgées, accusé de maltraitance, dans un livre-enquête choc du journaliste Victor Castanet.

Les dirigeants du groupe privé du leader des Ehpad, les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ont été convoqués ce mardi 1er février par Brigitte Bourguignon la ministre chargée de l’Autonomie des personnes âgées.

Le directeur général pour la France, Jean-Christophe Romersi, et le nouveau PDG, Philippe Charrier, ont dû s’expliquer sur les graves dysfonctionnements et les maltraitances qui auraient eu lieu dans les établissements lucratifs d’Orpea. Des accusations que l’entreprise cotée sur Euronext réfute, après avoir limogé dimanche 30 janvier son directeur général Yves Le Masne.

Ces maltraitances ont été dénoncées dans un livre-enquête Les Fossoyeurs, du journaliste Victor Castanet publié la semaine dernière aux éditions Fayard, qui a provoqué une onde de choc. Lors de cet entretien, la ministre a « exprimé sa colère » et « l’indignation du gouvernement quant aux pratiques et dysfonctionnements graves et intolérables », dans un communiqué. Une « vaste enquête » sera menée au sein d’Orpea par l’Igas, l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale des Finances (IGF), a aussi déclaré la ministre.

Dysfonctionnements graves et maltraitance

Dans son livre, le journaliste met en cause Orpea, un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge de la dépendance, avec 1 156 établissements dans 23 pays en Europe, dont 586 en France. L’auteur dénonce, témoignages de personnels soignants à l’appui, les conditions de vie déplorables des résidents d’Orpea, véritables « vaches à lait », selon lui, d’un système lucratif qui échappe aux contrôles. Plus largement, il pointe du doigt les dérives du modèle privé des maisons de retraite qui se font beaucoup d’argent sur le dos des personnes âgées dépendantes, et souvent dans l’incapacité de défendre leurs droits. Patients mal soignés et délaissés, couches rationnées, nourriture limitée, remplissage surnuméraire, personnel en sous-effectif... La liste des récriminations est longue. Et ce alors qu’Orpea bénéfice de « 300 millions d’argent public versé chaque année ».

Pour comprendre où sont les dérives, il faut savoir que le système de tarification des maisons de retraite en France a trois principaux volets : l’hébergement, la dépendance et le soin. La partie soins est prise en charge à 100 % par l’assurance maladie. Cela veut dire que même dans le privé, les salaires des médecins, des infirmiers et 70 % des salaires des aide-soignants sont financés par l’État. Les produits de santé sont également payés par des dotations publiques annuelles. Chaque établissement reçoit entre un et deux millions d’euros pour payer l’intégralité de ces coûts. Or certains d’entre eux font des marges sur ces subventions, en toute illégalité, toujours selon l’enquête de Victor Castanet.

S’il manque de personnel soignant, les établissements privés peuvent embaucher avec leurs fonds propres, mais ils le font rarement, selon les détracteurs. Certes, le secteur peine à recruter un personnel dont les conditions de travail sont difficiles et peu rémunératrices, mais cela n’explique pas tout.

Financement de la dépendance et de l’hébergement

La dépendance, c’est-à-dire les actes du quotidien : le lever, le coucher, les repas sont assurés par les aide-soignants. Chaque établissement reçoit une enveloppe en fonction des besoins des résidents qu’il déclare. Par exemple, s’il estime qu’il lui faut 5 couches par jour et par personne d’une certaine qualité, il sera financé en conséquence. Mais rien ne permet de contrôler que la maison de retraite fournit bien ses protections ou qu’elle ne rogne pas sur la qualité pour payer moins.

Autre problème : celui du montant des prestations. Certaines structures privées facturent mensuellement des frais d’hébergement très élevés, voire exorbitants, les tarifs étant totalement libres dans le privé. Ils s’élèvent entre 6 000 et 12 000 euros par mois pour les plus onéreux, lit-on dans Les Fossoyeurs de Vincent Castanet. Ce prix couvre le logement en fonction de sa dimension, son entretien et sa restauration. C’est un des paramètres les plus rentables pour une structure privée.

Décalage entre le public et le privé

Il y a d’autres décalages entre le public et le privé. Par exemple, les établissements privés peuvent refuser d’accueillir les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement (ASH), qui disposent de peu de moyens et « rapportent » le moins aux maisons de retraite. Mais les Ehpad publics eux ont l’obligation de les accepter. Des acteurs du secteur plaident donc pour qu’une réflexion de fond soit menée pour que les mêmes règles s’appliquent dans le public et le privé.

Encore une fois, les établissements privés à but lucratif sont peu contrôlés par les Agences régionales de santé… Ce dysfonctionnement a été dénoncé en 2019 dans un rapport sur le grand âge de Dominique Libault, ancien directeur de la Sécurité sociale. Certains spécialistes demandent même que des contrôles soient renforcés et réalisés par une autorité indépendante. Des parlementaires veulent même que des visites impromptues aient lieu dans ces établissements.

De leur côté, des personnels et des familles de résidents s’apprêtent à déposer une action de groupe contre Orpea. Quant à l’auteur de ce livre bouleversant, qui n’a pas fini de faire couler de l’encre, il aurait reçu des menaces et une proposition juteuse d’un intermédiaire du groupe, dit-il sur Franceinfo, « 15 millions d’euros pour arrêter son enquête ».

