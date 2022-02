Mal-logement: le rapport de la Fondation Abbé Pierre accablant pour le quinquennat Macron

La Fondation Abbé Pierre présente ce mercredi 2 février 2022 son 27e rapport sur le mal-logement. Un rapport qui dresse un bilan sévère du quinquennat d'Emmanuel Macron, alors que près de quatre millions de personnes sont concernées par ce fléau.

Pour la Fondation Abbé Pierre, le logement a bien été le « parent pauvre du quinquennat ».

Pour preuve, la part des dépenses publiques pour le logement. Alors qu'en 2017, elle équivalait à 1,82% du PIB, en 2020, elle est tombée à 1,63%.

Une baisse significative qui, selon la Fondation, témoigne du désengagement de l'État sur ce dossier. Car selon elle, depuis 1984, jamais l'effort public n'a été aussi faible.

Les APL et le logement social fragilisés

Dans le viseur de la Fondation : la baisse des aides personnalisées au logement (APL). Avec une réduction de cinq euros du montant mensuel des aides et le nouveau calcul d'attribution, le gouvernement a économisé plus d'un milliard d'euros en 2021.

Autre point noir du bilan : le rabotage du budget alloué au logement social. Entre 2018 et 2022, les organismes HLM ont été privés de six milliards d'euros.

Une baisse à laquelle s'ajoute celle du nombre de logements sociaux autorisés chaque année : 104 800, nettement moins que les 150 000 annuels réclamés par la Fondation.

Enfin, la Fondation dénonce une politique trop timide en matière d'encadrement des loyers. Elle déplore également les 600 000 logements indignes qui ne sont toujours pas pris en charge.

Bref, autant de coupes budgétaires qui viennent, selon la Fondation Abbé Pierre, renforcer les inégalités, alors même que les Français subissent de plein fouet les effets dévastateurs du Covid sur le logement.

En effet, avec un affaissement de la production de logements tous secteurs confondus, et la hausse de l'immobilier, les classes populaires et moyennes ont de plus en plus de mal accéder à l'achat et à la location.

Le mal-logement a doublé en dix ans

Le mal-logement en France, ce sont quatre millions de personnes, dont 300 000 qui vivent à la rue. Un chiffre qui a doublé en 10 ans !

Dans son rapport, la Fondation fait également état de 22 000 personnes qui vivent dans un lieu de vie informel, comme un squat ou un bidonville.

Et, outre ce premier cercle extrêmement fragile, environ 10 millions de personnes sont confrontées à des impayés de loyer, des situations de surpeuplement ou encore au froid dans leur logement, parce qu'elles n'arrivent pas à faire face à l'augmentation du prix du chauffage par exemple.

Au total, près de 15 millions de personnes sont touchées à un titre ou à un autre par la crise du logement.

Parmi elles : des classes moyennes coincées entre l'évolution des prix et la stagnation de leur revenu, des classes populaires de plus en plus en plus éloignées des centre-villes, et puis il y a aussi les étudiants, touchés de plein fouet par la crise du Covid et qui vivent dans une précarité de plus en plus préoccupante.

Des dispositifs d'aide aux plus démunis insuffisants

Pour autant, le quinquennat a également permis quelques avancées. Notamment en matière de rénovation énergétique, avec le remplacement du crédit d'impôt par « Ma Prime Rénov' », qui évite aux ménages d'avancer l'aide de l'État.

Autre dispositif salué par la Fondation Abbé Pierre : « logement d'abord », lancé en 2018 à destination des sans domicile. Grâce à lui, 280 000 personnes se sont vues attribuer un logement pérenne.

Mais ces avancées restent insuffisantes, selon la Fondation, au regard de l'ampleur de la crise du logement. Principal poste de dépense des Français, le logement doit être une priorité des candidats à l'élection présidentielle.

Pour faire face à l'ampleur de la crise du logement, la Fondation Abbé Pierre propose quelques pistes : encadrement des loyers, fin des coupures d'électricité, foncier solidaire…

Par exemple, pour juguler la hausse des prix, elle propose un encadrement des loyers plus strict, une garantie universelle et une sur taxe des loyers « abusifs » et des transactions immobilières les plus chères.

Autre mesure pour protéger les plus défavorisés, la fin des coupures d'électricité dans les résidences principales et davantage d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments.

Et pour résorber le « clivage entre propriétaires et locataires », favoriser le foncier solidaire en permettant aux ménages défavorisés de devenir propriétaires en payant leur loyer et en augmentant également les droits de succession.

Des mesures chiffrées à 10 milliards d'euros supplémentaires par an. Soit un retour à la situation de 2012, quand le gouvernement allouait 2% du PIB au logement.

