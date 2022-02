Maltraitance dans les Ehpad français: le patron d'Orpea afflige les députés

Deux heures de face-à-face entre les dirigeants du groupe Orpea et les députés français. De droite, de gauche, ils sont tous indignés par les révélations du livre Les Fossoyeurs.

Ils attendent des réponses précises de la part d'Orpea sur les faits de maltraitance qui lui sont reprochés. Ils n'obtiennent finalement que des dénégations vagues.

Trop technocratique, pas assez concret. Sauf sur le rationnement des couches pour les personnes âgées. Philippe Charrier, le PDG, dégaine ses chiffres :

On m'a dit "c'est maximum trois couches par jour". Mais non, à Neuilly, 2020 : 4,6. 2019 : 5,4 couches. Mais bien évidemment, on ne les compte pas ! On n'a jamais refusé des commandes de protections. Alors bien évidemment, si un fournisseur est en rupture de stocks, il peut y avoir de petits différentiels