Maltraitances en Ehpad: l'ex-patron d'Orpea a vendu ses actions avant la sortie du livre «Les Fossoyeurs»

En France, depuis une semaine, Orpea, leader en France des maisons de retraite, est accusé de maltraiter ses résidents âgés pour maximiser sa rentabilité. Ses affaires ne vont pas s'arranger après les dernières révélations de l'hebdomadaire Le Canard enchaîné ce mercredi 2 février.

À l'origine de ces accusations : le livre du journaliste Victor Castanet, Les Fossoyeurs. À la suite de sa sortie, le PDG de l'entreprise a été remercié.

Ce mercredi, le journal satirique Le Canard enchaîné a révélé qu'il avait vendu ses actions de la société juste après avoir appris la préparation du livre. Cette nouvelle information n'arrange pas Orpea.

Près de 600 000 euros, c'est la somme empochée par Yves Le Masne, grâce à la vente de toutes ses actions au sein du groupe.

À l'été 2021, il avait reçu sur son bureau les questions de l'auteur du livre à l'origine des révélations de maltraitance. Il n'y a pas répondu, mais trois semaines plus tard, il a vendu toutes ses actions. Aujourd'hui, le titre Orpea vaut trois fois moins.

La ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, était chez nos confrères de LCI. Pour elle, cette information suscite « un peu plus de dégoût… Encore... s'il en fallait ». « Et puis je trouve que ça montre un certain cynisme ! Ce PDG était là depuis 28 ans. Donc, vous voyez bien qu'on est au cœur d'un système. »

Système qu'elle entend combattre avec deux enquêtes. L'une : financière, pour savoir comment est utilisé l'argent public par Orpea. L'autre : sanitaire, pour vérifier les accusations de maltraitance.

Mardi, Brigitte Bourguignon recevait le nouveau PDG et le directeur général du groupe. Ils nient les accusations : « Je leur ai bien expliqué qu'ils avaient peut-être des actionnaires à rassurer, mais moi c'est des gens que je dois rassurer. Des résidents, des familles qui sont inquiètes et des professionnels qui ont beaucoup souffert de ces techniques. »

Des techniques et des maltraitances, dénoncées à plusieurs reprises depuis cinq ans.

