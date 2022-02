Présidentielle française: le match Macron-Bertrand à Liévin

De notre envoyée spéciale à Liévin

Il y avait de l'électricité dans l'air, dans le gymnase de Liévin, entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand. Le président de la République était venu pour affirmer la volonté de l'État de soutenir la relance économique et la rénovation du bassin minier.

« L'État a su s'engager pour le Grand Paris dans des proportions massives. Nous sommes en train de nous engager pour le Grand Marseille. Eh bien, nous nous engagerons pour le Grand Lille dans les mêmes proportions », a-t-il promis.

Assis face à lui, Xavier Bertrand manifestait son scepticisme. Alors Emmanuel Macron s'est adressé à lui directement : « Ne faites pas de mauvaise polémique aujourd'hui, voyons. Il n'y a rien qui se fait sans cet esprit coopératif, rien ! »

Xavier Bertrand (Les Républicains) s'exprime lors d'une réunion avec le président français et des responsables locaux dans la ville de Liévin, dans le nord de la France, ce mercredi 2 février 2022.

Une petite leçon, pas du goût du président de la région, qui lui a répondu via la presse :

Ce déplacement, il est évident : c'est un déplacement d'un candidat qui ne veut pas dire qu'il est candidat, avec des mensonges et des contre-vérités. Je ne crois absolument pas, et les gens de la région ne croient absolument pas, aux engagements. Par contre, on se souvient tous des propos blessants qu'il avait tenu voilà cinq ans, notamment sur l'alcoolisme dans le nord