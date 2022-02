L’«illectronisme», un phénomène qui touche aussi la jeunesse française

En France, plus de 99 % de la population âgée de 15 ans ou plus est équipée d’un téléphone, fixe ou mobile. Getty Images - Mark Mawson

Texte par : Dominique Desaunay Suivre 3 mn

Les 15-29 ans sont la catégorie d’âge de la population française la plus équipée en smartphones, tablettes et ordinateurs, selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’Insee. Mais le phénomène de l’illectronisme gagne du terrain pour une partie non négligeable des jeunes Français en manque de compétences numériques.