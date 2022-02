Présidentielle française: les 120 propositions du candidat Yannick Jadot

Yannick Jadot a présenté son programme pour la présidentielle 2022. Priorité numéro un : agir, pour faire face au changement climatique, sans laisser de côté les plus pauvres, arrêt de la vente des véhicules thermiques en 2030, rénovation des bâtiments, électricité 100% renouvelable... Avec ses 120 propositions, détaillées dans un livret de 76 pages, le candidat veut asseoir la crédibilité de l'écologie politique.

Très radical et réaliste. Ambitieux et pragmatique. C'est le « en même temps », version Yannick Jadot qui assure que la façon de penser des écologistes a changé : « On ne veut pas simplement être du côté de l’alerte. Cela fait 30 ans qu’on fait l’alerte. Nous, aujourd’hui, on est du côté des solutions et ces solutions sont enthousiasmantes ».

Experts

Plusieurs dizaines d'experts ont bâti ses 120 propositions, un gage de crédibilité, dit le candidat. Yannick Jadot qui reconnaît aussi que les écologistes ont encore du chemin à parcourir pour convaincre les Français : « Évidemment, il faut lever des doutes, parce que nos adversaires passent leur temps à discréditer, à disqualifier l’écologie. Nous allons démontrer sans aucune ambiguïté que le projet écologiste est le seul projet, qui donne une perspective d’avenir à notre pays ».

La carte du sérieux finira par payer

Présenter un programme, pour Yannick Jadot, c'est aussi se distinguer de ses concurrents et concurrentes à gauche qui - à l'image de Christiane Taubira - entrent tout juste dans la course. Le candidat continue de jouer la carte du sérieux qui jusqu'à présent ne lui a pourtant pas réussi. Mais Yannick Jadot en est persuadé : cela finira par payer.

