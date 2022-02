Procès du 13-Novembre: Yassine Atar est «coupable d'être le frère de», selon sa famille

Vue de l'intérieur de la Cour d'assises de Paris, à l'occasion du procès des attentats du 13 novembre 2015. (image d'illustration) AP - Michel Euler

Texte par : Nathanaël Vittrant 3 mn

75e journée d’audience ce mercredi dans le procès des attentats du 13 novembre. Comme la veille, la Cour se penche toujours sur le cas de Yassine Atar, sur le rapport à la religion de ce belgo-marocain de 35 ans accusé d’avoir été en contact avec plusieurs membres de la cellule djihadiste pendant la préparation des attentats. Il est surtout le frère d’Oussama Atar considéré comme le commanditaire des attaques de Paris - également jugé mais présumé mort en Syrie - et le cousin de Khalid et Brahim Bakraoui, coordinateurs des attaques du 13 novembre qui se sont fait exploser quelques mois plus tard à l’aéroport de Bruxelles. Ce mercredi la Cour entendait la sœur et l’oncle de Yassine Atar.