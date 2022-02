Le crack, cette drogue qui fait des ravages dans le nord de Paris

Dans le nord de Paris, 150 à 200 usagers de drogue sont actuellement regroupés dans un campement misérable, des personnes ultra-précaires sans cesse déplacées, de la colline du crack à Stalingrad puis dans les jardins d'Éole et aujourd'hui, porte de la Villette. Mardi 1er février, tous les acteurs du « plan crack » se sont réunis pour trouver des solutions à ce problème qui perdure depuis des années. Des mesures ont été annoncées comme la création de 70 places d'hébergement et le projet d'investir dans des structures médicalisés pérennes.

Le crack est un dérivé fortement addictif de la cocaïne. Pour « baser » la cocaïne, c’est-à-dire la transformer en crack, la poudre blanche est mélangée à du bicarbonate ou à de l’ammoniac dans des « cuisines » tenus par les trafiquants. Après avoir été chauffée, la mixture se cristallise et prend la forme de petits morceaux jaunâtres semblables à du parmesan. Le caillou est ensuite inhalé l’aide d’une pipe. Une « galette » de petite taille peut se négocier à partir de 10 euros. Des tarifs qui ont donné au crack le surnom de « drogue du pauvre ».

« Quand je prends une bouffée de crack, le truc est unique, ça monte dans la tête, c'est comme un flash, je me sens puissant et en même temps détendu, c'est tellement fort que lorsque l'effet s'arrête j'ai tout de suite envie de reconsommer », confie Magid, adossé à un mur, jambe repliée.

Étant donné qu'il y a peu de cocaïne dans un caillou de crack, « la descente » est très rapide d'où le besoin incontrôlable de consommer à nouveau très rapidement. Contrairement aux opiacés comme l'héroïne, il n'existe pas de produit de substitution au crack.

Pauvres parmi les pauvres

Cette population de consommateurs de crack n'intéresse pas grand monde. Leur point commun, c'est la grande précarité. Ils sont entre 150 et 200. Ce sont des marginaux, dont beaucoup de migrants originaires d'Afrique subsaharienne et d'Europe de l’Est. Ils cumulent des problèmes psychologiques, psychiatriques, souvent sans travail ni logement, un concentré de misère humaine. Certains toxicomanes dorment à côté des rats. Il y a beaucoup de violence entre ces toxicomanes qui mélangent toutes les drogues, crack, alcool, médicaments.

Les femmes moins nombreuses sont particulièrement vulnérables, il y a des viols et des prestations sexuelles en échange du produit. « Le crack, c'est un grave enfer, tu ne dors plus, tu ne manges plus, tu n'es plus jamais en paix et quand tu possèdes un peu d'argent, les gens qui sont avec toi te sucent le sang comme des moustiques », reconnaît Kelly, la quarantaine.

Aux côtés des usagers, il y a des dealers et des « modous » [mot Wolof qui désigne un petit négociant et qui, au Sénégal s’appliquerait aux vendeurs à la sauvette, NDLR] et plus largement à ceux qui se livrent à un trafic illégal. La plupart des modous sont également consommateurs.

La colère des riverains

Les crackers, comme on les appelle, comprennent cette colère des habitants mais ils disent « on va là où se trouve le produit ». Les riverains sont excédés, car les toxicomanes sont parfois très agressifs, ils ont peur pour leurs enfants. « Non au crack près de chez moi », insiste Marie-José à la tête d'un collectif. Et d'ajouter : « Vous comprenez, l'autre jour, j'ai failli tomber de ma bicyclette parce qu'un toxicomane s'est mis en travers de la rue pour mendier. Et puis il y en a qui défèquent sur le trottoir, c'est inacceptable pour nos enfants ».

De ce fait, les habitants sont sévèrement hostiles à l'idée de l'installation d'un lieu d'accueil pour les usagers de drogue près de chez eux.

Une gestion jusque-là sécuritaire

Depuis une trentaine d'années, la gestion du crack rencontre une réponse exclusivement répressive. À titre d'exemple, le vendredi 24 septembre, la préfecture de police de Paris a fait ériger un mur en béton Porte de la Villette à Paris. L’État entend ainsi empêcher les consommateurs de crack de rejoindre les villes voisines de Pantin et Aubervilliers. Une gestion policière qui ne répond en rien à l’urgence sociale et sanitaire des usagers de crack.

Plus récemment, le préfet de police Didier Lallement a ordonné à la mairie de Paris de détruire à coups d'engins le bidonville des fumeurs de crack qui se trouve Porte de la Villette. Les tentes et les abris de fortune ont été broyés. Depuis le campement est « nettoyé » trois fois par semaine.

Le plan d’action dit « plan crack » élaboré par la Ville de Paris, l’Agence régionale de santé, les préfectures de région et de Paris, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, et les principaux acteurs médico-sociaux intervenant auprès des personnes usagères de drogues – recommandait, en 2019, parmi 33 mesures opérationnelles, l’ouverture de plusieurs espaces de repos disséminés dans Paris afin de permettre aux personnes, de jour comme de nuit, de dormir, se reposer, socialiser. Pourtant, à ce jour, il n’y a toujours qu’une seule salle de consommation à moindre risque à Paris destinés uniquement à ceux qui prennent de la drogue par injection.

Or le vrai cœur du problème, c'est l'hébergement. Il faut des structures d’accueil, de repos, de consommation encadrée et de soin. Antony a 33 ans, un beau sourire et de jolies dents. Ce sont les dents qu'ils perdent en premier les toxicomanes, et Antony n'y a pas échappé. Il porte donc un dentier. Il explique les bienfaits que lui a apportés le simple répit provisoire d'une chambre d'hôtel. « On ne se rend pas compte du bien que ça peut faire physiquement et moralement et ça me fait mal au cœur, car tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, il a fallu qu'on me prenne par la main. Sans l'aide d'un travailleur social, je n'y serais pas arrivé. Maintenant je ne veux plus être à la rue, ça a été pour moi un électrochoc ! »

Rattraper le retard

Le plan crack, lancé en 2019, a marqué une première étape fondamentale. Mais il est insuffisant, tant par le manque de moyens humains que par la difficulté à monter des structures de réduction des risques afin de résorber de manière significative et durable la crise de la consommation de crack à ciel ouvert.

Le docteur Elisabeth Avril est un médecin respecté. Elle soigne les toxicomanes depuis 30 ans et dirige l'association Gaia. Elle sait les bienfaits de l'hébergement et revient sur ce qui lui parait être la moindre des choses : « Le fait de répondre aux besoins élémentaires des personnes, c'est-à-dire dormir en sécurité, pouvoir manger, se soucier de son hygiène, je pense que c'est le préalable à toute prise en charge, quand on répond aux besoins élémentaires des personnes, on peut observer des améliorations chez la plupart ».

La France est très en retard. En Europe, dans des pays, comme la Suisse, les Pays-Bas et l'Allemagne, la consommation de rue a disparu grâce au développement de micro structures d’accueil disséminées avec intelligence sur le territoire. L’efficacité de ces espaces est aujourd’hui validée et reconnue par la communauté scientifique.

