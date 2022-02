Présidentielle française: Marine Le Pen derrière Éric Zemmour dans la chasse aux parrainages

Marine Le Pen (C), candidate à la présidence du parti d'extrême droite français Rassemblement national (RN) lors d'une visite de campagne à Bruay-la-Buissière, dans le nord de la France, le 2 février 2022.

Si la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen domine son concurrent d'extrême droite Éric Zemmour dans les enquêtes d'opinion, ce dernier la distance dans la quête des 500 parrainages nécessaires pour la présidentielle.

C'est la course dans la course. À 65 jours du premier tour de la présidentielle en France, les candidats ont les yeux rivés sur les sondages, mais aussi sur les parrainages des élus locaux. Il faut en trouver 500 avant le 4 mars pour participer à l'élection. Pour Emmanuel Macron, c'est déjà réglé, même s'il n'est pas officiellement candidat. Mais pour d'autres, c'est plus difficile.

« Urgence absolue », alerte ainsi l'état-major du Rassemblement national. Les comptes ne sont pas bons. Au dernier pointage du Conseil constitutionnel, Marine Le Pen n'a recueilli que 35 parrainages, derrière Éric Zemmour et ses 58 signatures. Le RN revendique 430 promesses d'élus locaux. Il reste moins d'un mois pour en trouver 70.

L'entourage de la candidate accuse le parti Les Républicains et Valérie Pécresse. Les communautés de commune dirigées par la droite feraient pression sur les maires pour qu'ils ne donnent pas leur parrainage à Marine Le Pen. Ou pire : qu'ils signent pour Éric Zemmour. Une accusation rejetée dans le camp du candidat de Reconquête où la « vigilance » reste de mise.

La quête des signatures risque de polluer les prochaines semaines de campagne. Un déplacement dans les Antilles est envisagé pour Marine Le Pen. Mais s'il manque encore des parrainages, la candidate pourrait devoir l'annuler et consacrer du temps à appeler directement des maires. Son rival Éric Zemmour le fait déjà chaque semaine. Il déjeune aussi avec des élus locaux à chacune de ses visites de terrain.

