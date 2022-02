Procès du 13-Novembre: Abdellah Chouaa, le «naïf» aux relations encombrantes

Lors de la 77e journée d'audience au procès des attentats du 13 novembre 2015, la cour d'assises spéciale s'est penchée ce vendredi sur le cas d’Abdellah Chouaa. L’un des trois seuls accusés dans ce procès hors normes à comparaître libre.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

Avec son costume noir, sa chemise blanche et ses lunettes sur le nez, l'homme qui se présente à la barre ce vendredi a des allures d’informaticien ou de commercial. Mais à entendre les deux femmes qui ont partagé sa vie, Abdellah Chouaa n’a rien à faire devant cette cour d’assises.

Sa cousine, d’abord, à qui il a été marié cinq ans jusqu’en 2013. En visioconférence depuis Bruxelles, vêtue d’un pull blanc et d’un long voile mauve, elle décrit un « papa-poule » rigolard à qui elle reprochait tout autant de ne pas faire ses prières que de ne pas payer les factures du foyer. Un flambeur naïf dont on abuse facilement, qui n’hésite pas se lever à 3h du matin pour aller chercher sans poser de question un copain tombé en panne.

Sa nouvelle épouse, ensuite, qui se présente à la barre perchée sur des talons, vêtue d’un chemisier noir sur lequel tombent de longs cheveux blonds. Elle parle longuement de sa rencontre en 2016 avec « un homme brave, souriant, travailleur, un type bien », de sa confusion en apprenant son histoire, avant d’être finalement convaincue de son innocence. Elle raconte aussi la violence des perquisitions au milieu de la nuit alors qu’elle est enceinte, la nouvelle inculpation de son mari dans le dossier parisien. « Si vous pensez qu’il est libre, mais il n’est jamais libre. » Depuis le début du procès, « je le vois un jour par semaine, et ce jour-là il doit faire les marchés pour payer les trajets ici, les deux loyers, moi je reste seule ».

« C’était mon ami. Aujourd’hui je lui en veux »

Mais c’est à la parenthèse entre ces deux femmes que la cour s’intéresse : les semaines et les mois qui précèdent les attentats de Paris et Bruxelles. À ses liens avec Mohammed Abrini, l’ami qu’il a accompagné à l’aéroport lors de son départ en Syrie, qu’il est allé chercher deux semaines plus tard à son retour à Paris.

Savait-il qu’Abrini partait en Syrie ? Abdellah Chouaa a souvent changé de version et les faits n’aident pas toujours à y voir plus clair. D’un côté, il a joué les taxis sans visiblement poser de question, de l’autre, soupçonnant la véritable destination du séjour, il a prévenu la police, comme il avait dénoncé un an plus tôt son petit frère qui avait lui aussi tenté, mais sans succès, de rejoindre le califat. « Je préfère le voir en prison que mort en Syrie », avait-il alors déclaré aux enquêteurs.

La cour s’interroge aussi : pourquoi a-t-il longtemps caché qu’il avait fait l’aller-retour Bruxelles-Paris aux côtés d’Ahmed Dahmani, lui aussi passé par la Syrie et accusé d’avoir participé plus tard aux préparatifs des attentats ? « J’ai vu les acteurs du dossier à la télé, ce qu’on en disait, j’ai eu peur », justifie-t-il aujourd’hui.

Sur les vidéos effacées en lien avec le groupe État islamique retrouvées par les enquêteurs sur son ordinateur : « C’était Mohamed Abrini qui les regardait pour avoir des nouvelles de son petit frère en Syrie. » Et celles consultées après le départ de Mohamed Abrini ? « J’avais un grand appartement, il y avait toujours du monde chez moi », balaye-t-il.

Après plusieurs heures d’auditions, il évoque une fois de plus Mohamed Abrini. Dans le box, il ne reconnaît plus l’ami généreux qui payait systématiquement les tournées en soirée, le fêtard qui aimait le foot et les filles. « C’était mon ami. Aujourd’hui je lui en veux, c’est à cause de lui que je suis ici. » À la barre, Abdellah Chouaa pleure.

