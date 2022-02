Un «forum» pour l'avenir de l'islam en France, deuxième religion du pays

En France, après l'échec du Conseil français du culte musulman (CFCM), le gouvernement lance une nouvelle initiative pour que le culte se structure et que l'État ait un interlocuteur. Le Forif, le Forum de l'islam de France, se tient ce samedi à Paris.

Dans un État laïc, l'exercice relève du numéro d'équilibriste. L'objectif affiché du gouvernement et d'assurer une représentation plus légitime et efficace de l'islam. Plus question, donc, d'avoir un interlocuteur unique, trop éloigné du terrain et trop occupé à gérer ses dissensions internes, comme c'était le cas du CFCM depuis près de 20 ans.

L'État a pour cela demandé à ses préfets de repérer des personnalités, impliquées localement dans le culte. Des imams, des enseignants en théologie, des présidents d'association, mais aussi des entrepreneurs, juristes, commerçants... Soit une centaine d'hommes et femmes prêts à travailler sur les quatre grands thèmes que leur ont soumis les autorités, dont l'ambition jamais vraiment exprimée est d'obtenir une structuration de l'islam de France pour mieux lutter contre l'extrémisme.

Travailler ensemble dans la même direction

Depuis plusieurs semaines, par vidéoconférence et par ateliers, ces personnalités se penchent ainsi sur la professionnalisation des imams, la définition de leur statut et de leur formation ; l'organisation des aumôneries, qui interviennent notamment auprès des détenus radicalisés ; l'application de la loi dite « contre le séparatisme » votée cet été, notamment sur la transparence demandée aux associations gestionnaires de mosquées ; et enfin sur la lutte contre les actes anti-musulmans.

Des pistes émergent déjà. Pour la première fois, ce samedi 5 février, tous les membres du Forum pour l'islam de France seront réunis à Paris, en partie en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour faire encore avancer leur réflexion.

Mais comment parvenir à des résultats concrets ? C'est là la limite de l'intervention de l'État. Il ne peut qu'offrir un espace de dialogue. Tout dépendra donc de la volonté du Forif de continuer à travailler ensemble, dans la même direction, une fois chacun rentré chez soi. Ce Forum pour l'islam de France aura vocation à se réunir annuellement, parallèlement aux « assises territoriales ».

